Cali no quiere más ventajas en Liga: recibe a un necesitado Pereira

Deportivo Cali espera mantener su paternidad en sus enfrentamientos con el Deportivo Pereira, cuando lo recibe este viernes (7:40 p.m.) en el estadio de Palmaseca, por la octava jornada de la Liga I-2020.

En este escenario, que cumplió 10 años, se medirán por primera vez. En el Pascual Guerrero se han visto en seis ocasiones, con cinco triunfos para el cuadro verdiblanco y un empate, mientras que en la última ocasión en que lo hicieron fue en la final del cuadrangular amistoso, también salió adelante 1-2 el conjunto ‘azucarero’ en el Hernán Ramírez Villegas, el 15 de julio de 2018.



Actualmente ambos suman 10 puntos, pero al local le falta un partido –frente a Millonarios– y está mejor en el gol diferencia, por lo que ocupa la novena casilla.



Lo que se espera es un duelo bastante físico, por las características de los integrantes del cuadro matecaña, especialmente en la mitad de la cancha. Por ello, Cali intentará tocar en corto, con seguridad y encontrar la definición que tanto le ha costado en sus recientes actuaciones.



Los verdiblancos vienen de igualar 1-1 el clásico frente al América en el Pascual Guerrero, en tanto que Pereira cayó 1-3 en casa frente al Once Caldas.



El uruguayo Alfredo Arias se verá obligado a realizar dos variantes nominales en su formación de la fecha pasada ante la expulsión de Jhon Vásquez, que sería reemplazado por Deiber Caicedo o Kevin Velasco, mientras que el lateral derecho y capitán Juan Camilo Angulo no fue convocado por presentar una sobrecarga en el muslo de su pierna derecha, dándole paso seguramente al payanés Harold Gómez.



Por su parte, el sanandresano Ángelo Rodríguez, que repetirá como hombre de punta, señaló que “hemos preparado bien este partido con Pereira, un rival difícil que lleva un año trabajando junto, que va a correr los 90 minutos, tenemos que estar preparados físicamente y en la parte de arriba estar tranquilos a la hora de definir. Al ‘profe’ le gusta que en la parte de arriba solucionemos las situaciones, pero siempre hay cosas por mejorar”.



Rodríguez habló también de una de las mejores zonas del equipo: “Tenemos muy buenos volantes, la idea del ‘profe’ es que siempre que ellos tomen el balón ya no tratar de recibir sino hacer diagonales cortas para ese filtro, o para ese pase de gol. Siempre estar en contacto con el balón, aguantar a los centrales, cuando no se puede salir jugando, aguantarla y tirarla largo”.



Sobre su estado real, el jugador indicó que “en los entrenamientos y en los partidos se va tomando ese ritmo que uno quiere para alcanzar el nivel máximo, apenas llevo dos partidos seguidos, obviamente ya se va sintiendo uno mejor en la parte física. Este es un partido importante y hemos hecho todo para sacar los tres puntos”.



De otro lado, habrá promoción en el previo del Día Internacional de la Mujer, por lo que un adulto que compre su boleta podrá ingresar a una dama en cualquier tribuna o un menor en forma gratuita en Norte.



Pereira espera volver a senda del triunfo contra Cali



Deportivo Pereira tomaba un vuelo alto en la Liga, incluso, se acercaba a la parte alta de la tabla, sin embargo, fue aterrizado por el Once Caldas, en el clásico cafetero, luego de ser goleado 1-3, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y ahora quiere un nuevo impulso contra el Cali, al empezar la octava fecha del rentado colombiano.



El principal objetivo de los risaraldenses durante la temporada es mantenerse en la primera división y de momento cumplen una aceptable labor, pues les ganaron a sus rivales directos del descenso, Jaguares y Boyacá Chicó. Al ‘felino’ le tomaron tres puntos de ventaja en el promedio, no obstante, conocen su necesidad, por lo cual esperan recuperar el terreno cedido en Palmaseca.



Una de las fortalezas del ‘matecaña’ es su propuesta ofensiva por las bandas, aunque, también explota su fútbol interior y en ocasiones expone una de sus patentes adquiridas en la B, cuando cobra tiros de esquina a riesgo, los cuales gozan de efectividad, como le sucedió con el único gol conseguido frente al manizaleño.



“Estábamos viviendo una realidad que era muy linda, que si ganábamos nos poníamos allá arriba, pero bueno, nos dieron un cachetazo, ahora hay que levantar otra vez, el viernes tenemos otro compromiso difícil allá en Cali, así que a ver mejora”, dijo el técnico Néstor Craviotto.



Después de pagar dos jornadas de sanción por expulsión, se prevé el regreso del central Jónathan Lopera por Danny Cano y la segura titularidad de Michael Ordóñez.



“El equipo ha venido sumando, hubo un altibajo en este último partido, que no se hicieron algunas cosas bien, pero el equipo ha demostrado tanto de local como de visitante que puede sacar muy buenos puntos”, advirtió Lopera.



El de la ‘perla del Otún’, que viajó en la tarde del jueves hacia territorio vallecaucano, es décimo en el tablero de posiciones con 10 unidades.



Alineaciones probables:



Deportivo Cali: David González; Harold Gómez, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Andrés Colorado, Carlos Lizarazo, Deiber Caicedo (Kevin Caicedo), Agustín Palavecino; Ángelo Rodríguez.



D.T.: Alfredo Arias



Deportivo Pereira: Harlen Castillo; Francisco Córdoba, Jónathan Lopera, Yoiver González y Mauricio Casierra; Jhonny Vásquez, Ronaldo Tavera, Michael Ordóñez y Alejandro Artunduaga; Jairo Molina (Mateo Cano) y Wilfrido de la Rosa.



D.T.: Néstor Craviotto.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 7:40 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA