Vargas repite la historia con Cali y le aguó la fiesta a Millonarios

Con gol de Camilo Vargas en un tiro de esquina, Deportivo Cali le empató de forma agónica 1-1 a Millonarios este domingo en el estadio de Palmaseca en la octava fecha de la Liga I-2019 y salvó un punto milagroso.



Jorge Luis Pinto montó un planteamiento práctico y aunque no hizo mucho volumen ofensivo, tenía todo para llevarse la victoria, pero Vargas se animó en la última jugada del partido y encontró el premio a su gran actuación.

Una etapa inicial lenta, un compromiso muy cerrado entre dos equipos con esquemas parecidos que se respetaban mucho y pasaban poco a las áreas. Sin embargo, por momentos el local quiso poner condiciones aunque se encontró con un rival bien parado, tanto en el bloque de contención como en la defensa. En resumen, fue más la más expectativa generada por ser el clásico añejo del fútbol colombiano que buen juego lo que se vio en el escenario verdiblanco.



El Cali dejó la imagen de un equipo plano, escaso en variantes, sobretodo porque hombres como Deiber Caicedo y John Mosquera no aparecían. Sin claridad en el medio era muy complicado que el balón les llegara a los encargados de hacer daño en la zaga visitante.



Tanto así que su primera aproximación se produjo a los 15 minutos, cuando Juan Ignacio Dinenno buscó a Deiber Caicedo, quien no alcanzó a rematar. Féiver Mercado tuvo una con peligro a los 19 y el balón se desvió al tiro de esquina.



Millonarios produjo una con Juan David Pérez, que en varias ocasiones sacó ventaja de la inexperiencia del lateral Ánderson Mojica, y otra con Elíser Quiñones, pero el zurdazo del espigado volante terminó en manos de Camilo Vargas, a los 29.



Dinenno y Mercado en dos minutos se arrimaron en forma consecutiva a zona de Fariñez, pero llegaron sin fuerzas al último cuarto de la cancha.



En el ocaso de la primera mitad Juan David Pérez ingresó por la izquierda y le sirvió el esférico en el área chica a Cristian Marrugo, quien se enredó frente a Camilo Vargas y no aprovechó la mejor oportunidad albiazul. De esa forma se fueron los equipos a las duchas.



Para el complemento, el Cali protagonizó una estupenda llegada a los 6 con un cabezazo de Dinenno que Fariñez atajó de forma espectacular.



A los 12 se desequilibró el partido en favor de Millos, luego que Richard Rentería derribara a Ovelar en el área y Elíser Quiñones ejecutó con potencia arriba para el 0-1.



A los 15, Marrugo habilitó a Quiñones por el medio, pero afortunadamente para los azucareros Vargas se tiró a los pies del jugador albiazul y se quedó con el balón.



Felipe Jaramillo, que ya tenía amarilla, le cometió falta a Carlos Rodríguez Rivera y vio la tarjeta roja a los 23. El visitante no perdía su horma a pesar de tener un hombre menos, y a los 28 Ovelar desperdició otra opción de golpe de cabeza.



Cali reclamó una sujeción de Luis Payares en el área sobre Deiber, pero el árbitro Alexander Ospina, cerca de la acción, hizo caso omiso.



Dinenno intentó de zurda, pero Fariñez detuvo el balón con facilidad.



A los 45 del segundo tiempo, Ezequiel Palavecino derribó a César Carrillo y también se fue expulsado. Pero faltaba el gol de Camilo Vargas, cuando el reloj marcaba el final del encuentro, cabeceando en un tiro de esquina. Gol y el Cali salvó un resultado que estaba embolatado.



Millonarios recibirá el sábado a Nacional en otro partido para llenar El Campín y el Cali visitará el domingo a Pasto.

Síntesis



Cali 1-1 Millonarios



Deportivo Cali: Camilo Vargas (8); Ánderson Mojica (5), Danny Rosero (5), Richard Rentería (4), Darwin Andrade (5), Andrés Colorado (6), Matías Cabrera (6), Deiber Caicedo (5), John Édison Mosquera (5), Féiver Mercado (5); y Juan Ignacio Dinenno (6).

Cambios: Ezequiel Palavecino por Féiver Mercado (20 ST), Carlos Rodríguez por John Mosquera (20 ST) y César Amaya (5) por Matías Cabrera (38 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Jaír Palacios (6), Alex Rambal (6), Luis Payares (6), Felipe Banguero (6); Felipe Jaramillo (4), César Carrillo (6), Cristian Marrugo (5), Eliser Quiñones (6), Juan David Pérez (6); y Roberto Ovelar (7).

Cambios: Stiven Vega por Cristian Marrugo (27 ST), Christian Huérfano por Elíder Quiñones (30 ST) y Fabián González Lasso por Juan David Pérez (43 ST).

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Goles: 0-1: Elíser Quiñones (12 PT), de penalti, para Millonarios. Camilo Vargas (45+3 ST), para Cali.



Amonestados: Agustín Palavecino (27 ST), Andrés Colorado (39 ST) por Cali. Felipe Jaramillo (4 y 23 ST), Jaír Palacios (42 ST) por Millonarios.



Expulsados: Felipe Jaramillo (23 ST), por Millonarios. Agustín Palavecino (45 ST) por Cali.



Partido: Bueno



Figura: Camilo Vargas (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Alexander Ospina (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces