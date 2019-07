Cali ganó, gustó y goleó 4-0 a Jaguares en la segunda fecha de la Liga

Deportivo Cali goleó 4-0 este sábado a Jaguares en la segunda fecha de la Liga Águila II-2019, en el estadio de Palmaseca, en un partido al que, pese al marcador abultado, le faltaron goles por parte del anfitrión.



La superioridad futbolística del cuadro local fue evidente ante los cordobeses, que hicieron muy poco, o casi nada en ataque. La ubicación con más libertad en el mediocampo de Matías Cabrera junto a Agustín Palavecino le dio otra fisonomía al funcionamiento colectivo azucarero, en un acierto de Lucas Pusineri, porque dejó en el banco a Francisco Delorenzi para el ingreso de Cabrera, uno de los más destacados de la cancha.

A ellos se sumaba desde atrás Christian Rivera y hacían buen volumen ofensivo sobre una zaga que parecía atornillada al piso y presa fácil en el juego aéreo. Desde un comienzo las condiciones las puso el Cali. A los 3 y 5 minutos el Cali se acercó con peligro, primero con un remate por encima de Dinenno en una mala salida de Jaguares y luego con un cabezazo de Richard Rentería que sacó bien el arquero José Hoover Escobar.



Esta victoria deja al elenco verdiblanco con 6 puntos en sus dos primeras salidas y le da tranquilidad para seguir analizando otras alternativas por parte de Pusineri.



Féiver Mercado ejecutó un tiro libre que se perdió por centímetros encima del horizontal. Jaguares tuvo su primer remate al arco a los 20 con Pablo Rojas, pero le faltó precisión sobre el palo derecho de Wallens.



Luego de una bonita triangulación entre Juan Camilo Angulo, Juan Ignacio Dinenno y Matías Cabrera, el volante uruguayo remató de zurda y venció sobre ese mismo palo a Escobar para el 1-0, a los 25 minutos.



En el final del primer periodo, Jaguares llegó en un cabezazo de Pablo Bueno en el área, pero no pudo concretar.



La reanudación del juego hizo ver momentos interesantes de lado y lado, con un allegada de Dinenno y la respuesta de Leonardo Escorcia en un cabezazo que detuvo Wallens.



Sobre los 8 minutos, Palavecino cobró una falta desde la izquierda, Dinenno bajó el balón y Danny Rosero lo empujó para el 2-0.



Angulo y Dinenno volvieron a entrar en un circuito frente a Escobar, pero el arquero envió al tiro de esquina. Tras el cobro, Palavecino habilitó a Dinenno en el área, el argentino controló con derecha y definió de zurda abajo para el 3-0, a los 15.



Y para completar la mala presentación de Jaguares faltaba un error de Leonardo Escorcia en una devolución tras un taco en la mitad de la cancha de Dinenno, para que Palavecino quedara frente al arquero Escobar y consiguiera el 4-0 que selló el triunfo del cuadro vallecaucano, a los 24 minutos.



Aparte de la holgura del resultado fue importante que el local sacó su arco en cero, con Johan Wallens muy seguro cuando Jaguares lo buscó, demostrando su buena condición.



En la tercera jornada, el Cali visitará al Huila el domingo 28 de julio (3:15 p.m.) y Jaguares recibirá a Nacional (5:00 p.m.).



Síntesis



Cali 4-0 Jaguares



Deportivo Cali: Johan Wallens (6); Juan Camilo Angulo (7), Danny Rosero (7), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6); Andrés Balanta (6), Christian Rivera (7), Matías Cabrera (7), Agustín Palavecino (8); Féiver Mercado (6), Juan Ignacio Dinenno (7).



Cambios: Juan Carlos Caicedo (6) por Christian Rivera (21 ST), Carlos Rodríguez (6) por Agustín Palavecino (27 ST) e Iván Ibáñez (6) por Juan Ignacio Dinenno (35 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Goles: 1-0: Matías Cabrera (25 PT). 2-0: Danny Rosero (8 ST). 3-0: Juan Ignacio Dinenno (15 ST). 4-0: Agustín Palavecino (24 ST).



Amonestados: Agustín Palavecino (22 PT), Christian Rivera (45+2 PT) por Cali. Andrés Felipe Arboleda (15 PT) por Jaguares.



Jaguares: José Huber Escobar (6); Fabio Castillo (4), Leonardo Escorcia (), Delio Ojeda (4), Juan Silgado (4); Andrés Felipe Arboleda (5), Sebastián Ayala (4), Steven Rentería (4), Harrinson Mojica (5); Pablo Rojas (5), Pablo Bueno (5).



Cambios: Yohn Geiler Mosquera (5) por Andrés Arboleda (18 PT), John Stiward García (5) por Steven Rentería (14 ST) y Fabián Mosquera (5) por Sebastián Ayala (17 ST).



D.T.: Óscar Upegui



Expulsados: no hubo



Partido: Bueno



Figura: Agustín Palavecino (8)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 12.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Wander Mosquera (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces