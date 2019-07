América, con nuevo DT y más retos: así es su calendario de la Liga

América de Cali debutará el fin de semana del 14 de julio frente al Alianza Petrolera en el Estadio Pascual Guerrero.

Estas es el calendario de los escarlatas en la primera fase de la Liga Águila II-2019:



Fecha 1: Julio 14 (domingo):



América vs Alianza Petrolera

5:30 p.m.



Fecha 2: Julio 21



Tolima vs América



Fecha 3: Julio 28



América vs Patriotas



Fecha 4: Agosto 4



Junior vs América



Fecha 5: Agosto 11



Medellín vs América



Fecha 6: Agosto 18 (D)



América vs Rionegro Águilas



Fecha 7: agosto 21 (M)



Santa Fe vs América



Fecha 8: agosto 25 (D)



América vs Envigado



Fecha 9: Septiembre 1 (D)



Once Caldas vs América



Fecha 10: Septiembre 8 (D)



América vs Cali



Fecha 11: Septiembre 15 (D)



Jaguares vs América



Fecha 12: Septiembre 22 (D)



América vs Bucaramanga



Fecha 13: Septiembre 29 (D)



La Equidad vs América



Fecha 14: Octubre 2 (M)



América vs Huila



Fecha 15: octubre 6 (D)



Cali vs América



Fecha 16: Octubre 9 (M)



América vs Unión Magdalena



Fecha 17: Octubre 13 (D)



Millonarios vs América



Fecha 18: Octubre 20



América vs Nacional



Fecha 19: Octubre 23 (M)



Cúcuta vs América



Fecha 20: noviembre 3 (D)



América vs Pasto