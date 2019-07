Listos para la Liga: así analizó Guimaraes la pretemporada de América

El técnico Alexander Guimaraes dio sus impresiones de lo que fue la pretemporada del América de Cali en Estados Unidos, que se resumió en dos empates (0-0 con Pachuca de México, 1-1 con Nacional de Uruguay) y victoria 2-1 sobre Millonarios.

El brasileño nacionalizado costarricense se volvió a mostrar satisfecho del trabajo realizado, esta vez en lo futbolístico, tal como lo hizo tras la primera etapa cumplida en Cascajal, antes del desplazamiento a La Florida.



Con mucha tranquilidad afirmó que “hemos podido cumplir varios objetivos de la preparación, los jugadores se están sintiendo a gusto, más allá de los entrenamientos los partidos nos han dado un panorama claro de lo que tenemos y lo que podemos hacer, igualmente no hubo lesionados graves jugando partidos tan seguidos, así que salimos convencidos de que la ruta que estamos proponiendo es la acertada, pero sabiendo que ahora es solamente un presagio, pero lo que de verdad cuenta es a partir del domingo cuando juguemos el primer partido en casa”.



Sobre la participación del atacante Michael Rangel, autor del segundo gol para el triunfo sobre Millonarios, señaló: “Sabemos que teníamos que irle dando x (sic) cantidad de minutos por el tiempo que llegó atrasado al plantel, él se ha puesto las pilas rápido para llegar en la dinámica que queremos, habíamos conversado con él en el partido anterior, pero en ese momento todavía no se sentía bien, le dimos unos minutos frente a Nacional y ya ante Millonarios mostró lo que nos puede ayudar, tiene mucha presencia, tiene gol, desahoga al equipo, así que conforme esta semana esperemos que todavía esté más suelto para el ataque”.



América de Cali retoma sus entrenamientos este martes para preparar su debut en la Liga Águila II-2019 el próximo domingo (5:30 p.m.) frente a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero. Este lunes llegó a la ciudad el volante argentino Matías Pisano, con quien se va cerrando el número de incorporaciones, aunque no se descarta un nuevo jugador.



