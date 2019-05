Cadavid, suplente con Colón contra River de Uruguay: ¿se irá al DIM?

Cuando se abrió el mercado de pases para Independiente Medellín, uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza para reforzar su zaga es el de Andrés Cadavid. El central izquierdo estuvo hace pocos días en la capital antioqueña recibiendo su diploma de Comunicador Audiovisual y regresó a Argentina para unirse a los trabajos de Colón de Santa Fe, equipo en el que está desde enero de 2019 y con el que tiene contrato hasta enero de 2021.



Sin embargo, Cadavid ha jugado 9 partidos, 7 por la Superliga, 1 por la Copa Argentina y 1 en la Copa Suramericana. El pasado martes, cuando el equipo ‘sabalero’ jugó en Montevideo por la ida de la segunda fase en la ‘otra mitad de la gloria’ frente a River Plate, el ex capitán de Millonarios estuvo en el banco de suplentes. El técnico Pablo Lavallén no lo tendría en cuenta para la próxima temporada, por lo que el jugador de 33 años estaría viendo con buenos ojos su regreso al fútbol colombiano.



Según conoció FUTBOLRED, Cadavid ya habría arreglado su salario y tras el partido de vuelta de la Suramericana el próximo martes en Santa Fe, podría solucionar su desvinculación del equipo argentino para que pueda viajar a Medellín a realizarse los estudios médicos con el ‘poderoso’.



“Estamos trabajando muy duro a la contratación de jugadores de nivel, priorizando los centrales y los volantes”, comentó el presidente del Medellín, Michael Gil Gómez. Aunque no atinó en poner fechas de la llegada de los nuevos jugadores, se esperan que se vayan incorporando a lo largo de la próxima semana, cuando el equipo regresa de vacaciones, para comenzar la primera etapa de la pretemporada bajo el mando de Alexis Mendoza.



Precisamente sobre Mendoza, ya definió a los otros dos integrantes de su cuerpo técnico. A Alexis Mendoza Jr y Germán Rodríguez, se unió Leny Maturana como segundo asistente técnico y David Zuleta como segundo preparador físico.



Otros nombres que estarían en la carpeta ‘poderosa’ serían los de Carlos Darwin Quintero, el venezolano Yohandry Orozco y Jarlan Barrera, sobre este último trascendió en medios argentinos que Rosario Central buscaría un ‘canje’ por Leonardo Castro. El ex junior tiene contrato vigente hasta diciembre y al ser Tigres de México dueño de su pase, dificultaría esta operación.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín