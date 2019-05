Barcos y su respaldo a Autuori: 'hay que tener humildad y actitud'

El goleador histórico de la Copa Suramericana, se estrenará con Nacional en esta Copa frente a Fluminense.

Atlético Nacional se desplazó a Río de Janeiro, Brasil, donde enfrentará el próximo jueves, desde las 7:30 p.m. en el estadio Maracaná, a Fluminense. Equipo que los ‘verdolagas’ volverán a enfrentar tras 11 años por un torneo oficial. En un certamen que le trae buenos recuerdos a Hernán Barcos, quien ostenta ser el goleador histórico de la Copa Suramericana con 17 goles marcados con la camiseta de Liga de Quito y Palmeiras, el ‘pirata’ buscará añadir más alegrías en su cuenta personal que ayuden al conjunto colombiano a pasar de fase.



Antes de partir a territorio ‘carioca’, Barcos habló sobre este compromiso y el respaldo que le deberán dar a su entrenador Paulo Autuori quien puso a disposición su cargo tras la caída de su equipo el domingo anterior 1-3 con Deportivo Cali, por la tercera fecha de los cuadrangulares en la Liga I-2019.



“Todo este tipo de cosas negativas nos debe dar fuerzas para seguir adelante, la superación es muy importante en un jugador de fútbol. Debemos tener humildad y actitud para salir adelante, depende más de lo que hagamos nosotros que lo que pueda hacer el técnico”, resaltó el delantero argentino.



Sobre la decisión de Autuori, Barcos señaló que “nosotros fuimos los primeros en hablar con el ‘profe’ (Autuori) cuando dijo que dejaba la puerta abierta, porque sabemos que el problema no es ‘el, y si está en nosotros que debemos mejorar un montón de cosas. Lamentablemente en el mundo del fútbol, la primera cabeza que vuela es la del técnico”.



“Por respeto y viviendo el trabajo todos los días, es injusto que un técnico como Paulo (Autuori) se tenga que ir, por culpa nuestra. Así que estamos conscientes de eso, con la responsabilidad que cada uno tenemos, ponerle el pecho a las balas, debemos de demostrar el respaldo que le dimos hace ocho días”, concluyó.



Un detalle, pese a ser el máximo goleador de esta competencia, Hernán Barcos aún no tiene el gusto de levantar esta Copa, un trofeo que le ha sido esquivo a Nacional, quien es el equipo que más veces ha llegado a la final y que aún no la tiene en sus vitrinas.



Por la Suramericana, en el 2017, jugando con Liga de Quito, Barcos le marcó 1 gol a Fluminense, además, jugando con Palmeiras en el 2012, le anotó un doblete a Botafogo de Río. Lo que indica que a Barcos le sienta bien jugar contra equipos ‘cariocas’, los conoce bien y sabe de sus debilidades para atacarlos.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín