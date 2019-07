Baldomero Perlaza, un todoterreno al servicio de Atlético Nacional

Uno de los refuerzos que tanto anhelaba Juan Carlos Osorio era Baldomero Perlaza, el volante llegó a comienzos del mes de julio y rápidamente fue inicialista en el debut de la Liga II contra Once Caldas en Manizales. “Contento porque jugué, hice lo que quería el ‘profe’ (Osorio), lo importante es hacer las cosas bien, aportarle al equipo y ganarme la confianza de los compañeros. No me imaginaba jugar tan rápido. El equipo comenzó ganando muy rápido, en el segundo tiempo nos empataron, nos perdimos un poco, pero al final logramos corregir”, comentó Perlaza.

En cuanto a su descripción como jugador, Baldomero destacó que “soy un jugador que siempre lo entrega todo, que respalda a los compañeros. Puedo actuar como volante interior o medio centro, son dos posiciones que conozco y me desempeño muy bien, depende del ‘profe’ donde me ubique y desde ahí darle mucha seguridad al equipo. Me gusta llegar bien al área, es importante para mí”.



Volante interior o por el centro, el jugador precisó que “soy más interior, llego bien al área, en el momento de defender también me va bien. Esperamos tener el control del juego. “Uno tiene que estar preparado para el momento que me requieran. Dependiendo del juego, cuando el rival nos ataque por arriba, la idea es ser medio centro para cortarles las jugadas”. Además “dependiendo la formación, si es por dentro o por fuera, la idea es estar al lado de (Daniel) Bocanegra, es un jugador con mucha experiencia”.



Sobre su sustitución en el partido pasado, “la tarjeta amarilla me condicionaba y por eso decidió cambiarme”, explicó. Además, detalló lo que ha encontrado en las sesiones de entrenamiento, “las prácticas son muy buenas, cada día aprendo más, es importante como jugador. Son trabajos diferentes, pero tengo la disposición de acoplarme al equipo”.



Con metas muy claras, Perlaza confía en ser protagonista con Nacional este semestre tanto en la Liga como en la Copa Colombia. “Apuntamos al título, siempre queremos ser campeones, esperemos que se pueda lograr. Es una gran responsabilidad, estoy en un club que quiere pelear títulos. Soy un jugador maduro, se a lo que vine y espero cumplir los objetivos”.



Entrando en detalle de las prácticas, el volante explicó que “cada día el ‘profe’ tiene trabajos diferentes y eso nos sirve para crecer como persona. La idea es salir desde el fondo, lo hemos trabajado en los entrenamientos. Mis compañeros me han recibido muy bien y eso me ayuda a tener mucha confianza”.



Pensando en su debut oficial en el Atanasio el próximo domingo contra Bucaramanga, Baldomero comentó que “es un gran escenario para jugar, tengo una gran responsabilidad de jugar bien. Como jugador uno quiere seguir creciendo, se dé la responsabilidad que hay y quiero dar lo mejor de mí”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín