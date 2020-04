Nacional tiene el virus del fútbol colombiano: hay crisis económica

La crisis por la pandemia ha tocado a toda la sociedad y el fútbol no ha sido ajeno al tema. Atlético Nacional tomó decisiones de manera rápida para cuidar a sus empleados y mediante el teletrabajo, el plantel profesional sigue en la puesta a punto, mientras que, en la parte administrativa, las videollamadas y las constantes reuniones están a la orden del día.



En diálogo con el programa ‘La Tertulia Verdolaga’, el presidente Juan David Pérez habló del TAS, la crisis económica que vive el equipo, cómo se encuentran los jugadores y el panorama económico que atraviesa el equipo antioqueño.



Sobre el presente del equipo, Pérez expresó que “esta fue la primera quincena post coronavirus y fue complicada, agradecemos el anticipo de Conmebol que a Nacional le corresponden alrededor de 225.000 dólares, pero no alcanza para el sostenimiento del equipo. El panorama no es el mejor y eso nos preocupa”.



En cuanto al tema del TAS, donde Nacional tenía que pagarle alrededor de 195.000 dólares a Cortuluá por el caso Fernando Uribe, el presidente señaló que “nosotros le pagamos a Cortuluá un par de días después del fallo del TAS, estamos a la espera del paz y salvo por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Seguramente se demorarán en algunos días”. Por su parte, Santos de Brasil debe dos cuotas por el pase de Felipe Aguilar, recientemente vendido al Atlético Paranaense, cifras cercanas al millón y medio de dólares, a lo que el club ya elevó una queja a la FIFA.



Volviendo al tema económico del equipo, Juan David Pérez remarcó que “acá todo cambia y no podemos tomar decisiones. Los ingresos se cayeron a cero, en estos momentos, el único ingreso que tenemos es el de la Tienda Verde virtual. En el corto plazo, los jugadores nos han manifestado su voluntad en alivianar la caja del equipo. Debemos medir los impactos posteriores, hay mucha incertidumbre de lo que podamos planear. Posiblemente en la FIFA saldrán unos instructivos a seguir para tomar decisiones cuando esto pase, se dice que el mercado de pases sería hasta diciembre”.



Además, “aún no quiero opinar sobre qué campeonato vamos a tener, todavía no estamos en condiciones de asegurar algo. Tenemos que esperar a que esta crisis sanitaria pase, la Dimayor ya tiene varios escenarios, pero sería muy prematuro decidir algo. No es fácil determinar cómo será el mercado de pases, seguramente va a haber un cambio determinante en el fútbol. Esto no es ajeno a lo que está ocurriendo en la economía mundial”.



En cuanto a cómo viven los jugadores del plantel profesional este tiempo de pandemia, Juan David comentó que “como seres humanos, cada uno pasa este momento de manera diferente. En lo personal, en esta época del teletrabajo, he tenido menos tiempo de descanso. Trato de estar en las videollamadas del equipo con el cuerpo técnico, ellos están angustiados por el espacio reducido que tienen para trabajar, estamos pendientes de ellos y logramos llevarles unas bicicletas estáticas para hacer mejor sus ejercicios. Pintaba un 2020 en mejores escenarios, pero estamos viviendo un momento complicado y esperamos recuperarnos, estamos trabajando con la convicción de hacer bien las cosas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8