'En Ecuador la gente se está muriendo en la calle': ‘Cheché’ Hernández

En cinco partidos disputados hasta el momento de la suspensión de la Liga Profesional del fútbol ecuatoriano, por la epidemia del covid-19, Técnico Universitario de Ambato es el líder sorpresivo con 11 puntos, producto de 3 triunfos y 2 empates.

En la temporada pasada fue salvado del descenso por el bogotano José Eugenio ‘Cheché’ Hernández, quien justicieramente recibió la confianza de los directivos para mantenerse al frente del plantel.



Aislado en casa, el entrenador bogotano habló con el Súper Combo del Deporte sobre diferentes aspectos, entre los que reveló que no deja de pensar en su hija que reside en Israel, ya que decidió seguir fervorosamente a Dios.



Sobre el coronavirus, que interrumpió todas las actividades, ‘Cheché’ señaló que “es una situación muy complicada la que está atravesando el mundo, Ecuador no escapa a esa dificultad y a esos inconvenientes para controlar esta pandemia. La situación en Guayaquil es difícil, el número de infectados es alto, hay gente que se está muriendo en las calles, lo vemos en los noticieros, el Gobierno está tratando de que la gente tome conciencia y que eso se pueda controlar. Personalmente, vivo en Ambato, acá se ha presentado un número mínimo, tres, la gente sale a las calles con precauciones con tapabocas y guantes, pero se ven muchas personas afuera. En mi caso, encargo por domicilio y trato de ser responsable”.



En cuanto a la manera en se ha adaptado a la emergencia por epidemia, destacó que “como uno normalmente desarrolla una actividad deportiva, siempre trata de llevar una vida sana y ordenada, en la que el tiempo libre lo desarrolla en actividades de análisis, estudio, lectura, estar con la familia. Ese tiempo, que antes era corto, se ha ampliado y se establece una rutina para aprovecharlo de la mejor forma”.



Sin embargo, no niega que hay preocupaciones a la distancia: “Adicionalmente, en el sentido de la preocupación por la gente que no está a nuestro lado. Personalmente, tengo una hija de 21 años en Israel, constantemente pienso en cómo se está desenvolviendo allá. Por el otro, realizar una rutina para que esa soledad no se haga tediosa ni agobiante”.



Agregó, sobre la joven, que “mi hija está allá hace tres años, como todas las personas van tomando su camino y en este momento es judía, se fue a vivir en la cultura donde se siente mejor, donde aprende las circunstancias de todos los hábitos del pueblo judío, también está estudiando, no falta la preocupación por ella, pero a Dios gracias está bien encaminada”.



Sobre los hábitos que ha cambiado su hija, dice que “es un conocimiento que uno va logrando a través de lo que ella va contando, las costumbres y hábitos: respetar el día del descanso del Señor, tener ciertas ceremonias que son muy importantes para ellos, respetarlas, irlas entiendo. He ido aprendiendo también de ella”.



En su despedida, Hernández envió un mensaje de positivismo a sus compatriotas: “Vamos a salir, hay el optimismo para salir de esta crisis, que Dios bendiga al mundo y a Colombia”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces