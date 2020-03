Alerta máxima en Ecuador por decenas de cadáveres en la calle

Ecuador ha sido uno de los países que peor ha manejado el tema de salud pública por el coronavirus en Suramérica. El vecino país ahora enfrenta una fuerte tensión que empezaron a denunciar en redes sociales, pues cada vez encuentran más cadaveres en las calles.



En sensibles videos, personas y periodistas denunciaron el tema en redes sociales. En 'El Comercio' incluso hay testimonios del Gobierno de Ecuador que explican que han tenido problemas y dificultades para recoger los cadáveres.

Este martes se confirmaron 79 muertos por coronavirus en el país ecuatoriano. Sin embargo, estos fallecimientos que se ven en la calle no se cuentan entre estos confirmados, pues en Ecuador mencionan que fallecen antes de que les hagan la prueba de covid-19, por lo tanto se desconoce si contenían o no el virus.



“La intención del gobierno es que todos, no sólo los fallecidos por COVID-19, sino todas las personas que fallezcan estos días en la ciudad de Guayaquil (...) deben tener un entierro digno, acompañado del representante de la religión que profese”, dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner en una rueda de prensa virtual.



“Se pueden realizar entre 24 o 25 procesos de cremación al día, pero el problema es que la cantidad de fallecidos es mayor, entonces no se abastece”, dijo Sebastián Barahona, coordinador de la Federación Nacional de Funerarias, a Reuters.



“En Guayaquil hay al menos cinco veces más el numero de fallecidos que un mes normal”, dijo. “La capacidad de respuesta nuestra no es la misma a la que necesita esta emergencia”.



Imágenes sensibles*