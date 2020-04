La polémica y molestia de River Plate con Atlético de Madrid por Borré

Rafael Santos Borré es el máximo goleador de la Superliga Argentina con 12 anotaciones y es una de las piezas principales que tiene River Plate en el ataque.



El buen presente del futbolista colombiano está llamando la atención en el mundo, principalmente en Europa, pues el delantero tiene una alta cláusula en su contrato: 30 millones de dólares, es lo que pide el conjunto millonario.

Sin embargo, hay un tema que ha causado molestia en el club de la banda cruzada. Aunque ellos tienen una cláusula de 30 millones, un club podría llevarse al futbolista por menos dinero.



Empecemos con su pase. El 50% es de River, así como el otro 50% es de Atlético de Madrid, que ganó en los papeles y dejó una 'puntilla' para River luego de vender ese primer 50% del pase del futbolista colombiano.



Los líos con el Atlético de Madrid empezaron este año cuando Celta de Vigo tuvo interés de llevárselo, pero negoció directamente con el club colchonero y allí entró la polémica. Resulta que el conjunto español tiene una opción de recompra por el doble de lo que vendió ese 50%. Es decir, Atlético deberá desembolsar 7 millones de euros (recibió 3.5 hace dos años).



Los dirigentes de River Plate, molestos, han intentando que esto no se dé, pues el club millonario pasaría de recibir 30 millones por el jugador a recibir solo 7, si el Atlético logra hacer algún negocio con el futbolista. Es decir, ellos lo pueden vender en 25 millones, le dan 7 a River y se quedan con 18 del pase del futbolista.



"Me llamó mucho la atención que Atlético Madrid se comportara así. Ése es el problema. Hablé una vez con su presidente, me había mentido en algunas cosas y no quise volver a hablar. Me molestó porque no era la manera de laburar. Podrían haber sido más respetuosos... No se comportaron bien. Por suerte Borré habló y dijo que no quería irse", dijo Enzo Francescoli, manager de River.