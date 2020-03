Eduardo Lara: el reto de regresar a la gloria a El Nacional en Ecuador

El antioqueño Santiago Escobar (Universidad Católica), el bogotano José Eugenio ‘Cheché’ Hernández (Técnico Universitario de Ambato) y el vallecaucano Eduardo Lara Lozano (El Nacional) tienen en sus manos la responsabilidad de hacer muy buenas campañas en el vecino país para mantenerse vigentes.

‘Sachi’ Escobar y Lara quedaron eliminados en la primera ronda de la Copa Suramericana luego de que sus conjuntos perdieran las llaves ante Lanús (Argentina) y Fénix (Uruguay), respectivamente, y ahora deben apuntarle todo a Liga Pro, una vez se reanude la competencia. Cuando apareció la alarma del coronavirus, apenas se habían disputado cuatro fechas.



Precisamente, Lara Lozano, nacido en Pradera (Valle), le contó a Futbolred que su gran reto es devolverle al ex equipo de los militares la grandeza que tuvo en las décadas de los 80 y 90.



Para comenzar, habló de cómo pasa estos días de confinamiento muy cerca de la capital ecuatoriana: “Como todo el mundo, tranquilo, en casa, porque es la mejor y la única forma de estar uno más protegido, sin salir de casa, esperando que esto pueda pasar rápidamente, pero todos tenemos que colaborar y poner de nuestra parte, no tomarlo como un juego, porque es algo serio y acá el mayor tiempo en casa, con mi señora, con la bebé, con mi suegra, que está con nosotros, y esperando que vayan pasando los días, ilustrándonos cada día en los que nos apasiona, que es nuestro fútbol, y pasando esta cuarentena”.



Lara agrega que “jamás había vivido una cosa así, pero hay que acatar las órdenes del Gobierno, ellos son los que en realidad saben qué puede estar pasando y si dan esas órdenes de estar en casa, en familia, tenemos que recurrir a ello y hacer lo que designen y vayan informando”.



¿Por qué Guayaquil es el epicentro de contagio en Ecuador? “La verdad es que no puedo hablar mucho al respecto, estoy en mi casa, miro los noticieros de Colombia al mediodía, porque tengo todas las raíces en Cali y Colombia. Sí sabemos que el foco grande de contaminación acá está en Guayaquil, en Quito está más tranquilo. Yo vivo retirado de Quito, en un sitio que se llama Cumbayá, donde todavía no se ha escuchado ningún caso de lo que se está manejando, pero Guayaquil es una ciudad costera, donde de pronto lo han tomado de otra forma, quieren estar en las calles, salir y eso es lo que no se puede, lo que está evitando el Gobierno ecuatoriano. En este momento se ha decretado toque de queda desde las 2:00 p.m. a las 5:00 a.m., pero repito que donde estamos la gente colabora mucho, solo sale a hacer sus compras necesarias y hay mucha restricción”.



Hace apenas 15 días que los jugadores del club capitalino están trabajando desde sus casas, cumpliendo con rutinas diseñadas por el cuerpo técnico. “El profe Harold (Rodríguez) y el profe José Silva son los encargados de estar monitoreando el trabajo que realizan los jugadores en casa, cambiando las sesiones para que no pierdan la forma física en caso de que se llegue a reactivar el campeonato de un momento a otro, que por ahora no se ve tan viable por toda la información que llega de todo el mundo”.









También se refirió a los contactos para lograr la vinculación a la institución: “Vinimos en noviembre a mirar todo el panorama e iniciamos el trabajo en el mes de enero, trabajando, acá solo se han jugado cuatro fechas, de las cuales ganamos un partido, empatamos dos y perdimos uno.



Del reto que tiene al frente, dijo que “Nacional es un equipo que fue muy grande acá, lastimosamente la parte económica del club no pasa por un buen momento y eso dificulta para poder traer jugadores, este es un equipo que no tiene extranjeros, acá el límite de foráneos es de 7, con 6 en el banco, El Nacional no puede tener extranjeros porque siempre lo manejaron los militares, pero después de que prácticamente se le quitó la ayuda de la parte militar, expedida por el Presidente de la República en un decreto, se complicó mucho, pero se va trabajando y vamos empujando todos los días.



Pasando a lo futbolístico, Lara afirmó que entre los refuerzos cuenta con “Máximo Banguera, Pedro y Henry Quiñónez, Hólger Matamoros, Nicolás Dávila, Juan C. Paredes, que fueron los jugadores que llegaron con nosotros a reforzar el equipo, sumándose a los que ya estaban y tratamos de hacer una mixtura”.



Sobre lo que ha visto en este corto tiempo, sostuvo que “es un grupo que se reforzó con siete jugadores, algunos venían de Guayaquil, pocos acostumbrados al tema de la altura, que requiere de una adaptación; con esta para queremos recuperar la forma de lo que buscamos con el grupo”.



En cuanto a lo que es el fútbol ecuatoriano, dice que “acá hay equipos que por tradición han sido fuertes, como Barcelona, Emelec, Liga Universitaria de Quito, Independiente del Valle con lo que ha conseguido, lo que había sido El Nacional, que hace rato no consigue un título. Hay muy buenos jugadores, y los clubes mencionados antes pueden darse el lujo de traer jugadores de muy buen recorrido, muy bien pagos, para que hagan una buena diferencia, y eso lógicamente levanta el nivel”.



De Universidad del Valle agregó que “ha hecho algo muy bueno, de resaltar en Ecuador y Suramérica, en poco tiempo ha conseguido cosas muy importantes para el fútbol”.



En cuanto a la parte económica de Ecuador, dijo que “en este momento lógicamente todos los países del mundo están sintiendo esta para, porque muchas empresas están quietas, otras se están cerrando porque no se pueden sostener, el Gobierno les está brindando una ayuda económica a cada una, pero repito que es difícil la situación para todos los países”.



A la distancia, el entrenador vallecaucano opinó de la solicitud de apoyo que hizo la Dimayor al presidente Iván Duque: “Está difícil para todo mundo, para todas las federaciones y clubes, hay que esperar con tranquilidad, con esto uno no se puede desesperar, hay que estar tranquilo en las casas y esperando que se le puede encontrar la contra a este virus y que todo vuelva a la normalidad”.



Finalmente, envió un mensaje a sus familiares y amigos en Colombia: “un saludo muy especial para toda la gente en el país, pedirles que por favor colaboren con este tema de la pandemia, que realmente es algo serio; tratemos de estar el mayor tiempo posible en casa, no salir y colaborar con todos los requerimientos que nos hacen los entes gubernamentales, que Dios y la Virgen nos proteja a todos. Muchas gracias a Futbolred por estar pendiente”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces