La postura de Atlético Nacional tras rumores de salida de Mafla

Durante los últimos días, se vinculó el nombre de Christian Mafla con el Werder Bremen de Alemania, además se había rumorado que el jugador vallecaucano había quedado libre de Atlético Nacional el pasado 19 de junio, cuando vencía su contrato con el equipo antioqueño.

Frente a estos temas, el conjunto verdolaga se manifestó a través de un comunicado a los medios de comunicación. “Ante los supuestos rumores de un posible traspaso del jugador Christian Camilo Mafla Rebellón al Werder Bremen de Alemania, Atlético Nacional informa que no ha recibido ninguna oferta oficial por los derechos deportivos y federativos del jugador de 27 años. El defensor vallecaucano, quien llegó a Nacional en junio de 2017, firmó un contrato por tres años, el cual venció el pasado 19 de junio, y que se renovó automáticamente por el mismo periodo, en la medida que ninguna de las partes manifestó su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días con respecto a la fecha de vencimiento”.



Además, Nacional indicó que “vencido el periodo que tenían las partes para notificar su interés de no extender el contrato laboral que vincula al jugador con Atlético Nacional, a saber, mayo 20 de 2020, Christian Mafla envió de manera extemporánea el día Mayo 22 de 2020, comunicación al Club donde manifestaba no estar interesado en la renovación, situación que claramente se aleja de los preceptos establecidos por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo el cual establece que: ‘Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente’”.



De esta manera, Mafla sigue vinculado al equipo y salvo una oferta importante, no cambiaría de equipo para lo que resta del año. Desde su llegada a Atlético Nacional, el jugador ha participado en el cuarenta y seis por ciento (46%) de los juegos disputados, traducidos en 5.628 minutos de los 15.197 minutos totales disputados. Siendo un treinta y siete por ciento (37%) de los minutos efectivos de juego.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8