Grave queja hacia Osorio: molestia en jugadores de Cali por irrespeto

El partido entre Nacional y Deportivo Cali, que respondió a la expectativa como el más atractivo de la quinta fecha de la Liga I-2020 en Colombia, sigue dando de qué hablar aparte del mal arbitraje de Wander Mosquera y las situaciones que se presentaron durante el desarrollo de las acciones.

Este lunes se supo que algunos jugadores del conjunto vallecaucano se quejaron ante el presidente de la institución, Marco Caicedo, de lo que consideran un irrespeto por parte del técnico Juan Carlos Osorio en algunos pasajes del compromiso, que terminó 2-2 y al final hubo fuerte crítica del técnico del elenco verdolaga por el poco tiempo efectivo de juego.



En diálogo con la 'Banda Deportiva de Radio Red Cali', el directivo azucarero manifestó sobre los hechos que “son circunstancias que suceden dentro del campo que son coyunturales, al profesor Osorio lo respeto enormemente y a Nacional, una institución de su estatura; tuve la queja de algunos de mis muchachos y lo hice saber directamente al presidente (de Nacional), pero como un criterio y opinión mía, no creo que tampoco revista para elevarlo a una instancia mayor, porque todos somos seres humanos y de pronto dentro de la calentura no sé qué pasó, pero sí recibí una queja de ellos y tengo que salir a hacerlos respetar a ellos y al Deportivo Cali”.



Específicamente sobre lo que le comentaron de lo que realmente ocurrió, señaló que “el ‘profe’ les dio maltrato y tuvo unas palabras que los hizo sentir bajos, los hizo sentir mal, algunos de ellos me dijeron que en toda su historia como futbolistas nunca habían experimentado una situación de esas”.



No obstante su malestar por este insuceso, el presidente tampoco se refirió a los jugadores que recibieron el presunto maltrato de parte del entrenador risaraldense: “Prefiero no dar nombres, pero sí recibí quejas de tres o cuatro jugadores, prefiero no llevarlo a un escenario público, simplemente hay que pasar la página, no quiero llevarlo al escrutinio público ni sacarlo de un contexto que debe ser algo entre el Deportivo Cali y la dirigencia de Nacional, allí lo prefiero dejar. Tuve la oportunidad de decírselo a ellos de manera muy respetuosa para que tomaran las cartas en el asunto de manera interna, ni quiero armar un alboroto con esto”.



Sin embargo, Caicedo agregó que el club no enviará ningún documento formal a la Dimayor por este tema.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces