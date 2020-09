‘No ejecutamos el plan que trazamos, fuimos muy vulnerables‘: Osorio

Atlético Nacional quedó frío y vio una noche negra como su uniforme en Manizales a manos de un Once Caldas sólido y preciso que logró llevarse la victoria por 2-0, que lo deposita en la parte alta de la tabla. Al final del partido, Juan Carlos Osorio en conferencia de prensa felicitó a su rival y resaltó varios aspectos que su equipo debe mejorar en los próximos partidos.



“Quiero reconocer y felicitar al Once Caldas por ese muy buen triunfo, creo que fueron superiores, especialmente en la pelota aérea, en la pelota detenida y en un par de transiciones. Crédito a su cuerpo técnico y al muy buen equipo que tienen. Nosotros no ejecutamos el plan que habíamos trazado, fuimos muy vulnerables en los inicios y salidas de ellos. En ocasiones en el tercio medio no aprovechamos la superioridad numérica que planteamos y en términos generales, el Once Caldas ganó de una manera justa”, indicó Osorio.



En cuanto a Nacional, el estratega expresó que “hay varios tópicos a mejorar, me parecería injusto concentrarme en uno solo, pero creo que fuimos ineficaces con las opciones de gol que tuvimos, nos faltó llevar más hombres al tercio ofensivo, no fuimos claros en el inicio y la salida de juego, nunca desequilibramos al rival y en ese aspecto, todavía nos falta mucho por mejorar. No tuvimos precisión en los pases y trataremos de mejorar en ese aspecto”.



Además, “como siempre, después de una derrota hay mucho por mejorar. Creo que la toma de decisiones no fue la mejor, obviamente venimos de una para pronunciada sin competencia, pero reitero que hay que darle crédito al rival, tuvimos un mal partido y debemos mejorar”.



Finalmente, Osorio señaló que, aunque le costó a su equipo el retorno a la competencia, no es excusa para el pobre desempeño y volvió a destacar la buena labor de su colega Hubert Bodhert y el conjunto manizaleño. “Nosotros sentimos la para, pero sería injusto quitarle méritos al rival. Once Caldas fue superior, más eficaz con las opciones que tuvo, le sacó provecho a la pelota parada y es un justo ganador”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8