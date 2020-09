Once Caldas pintó de blanco el duelo de campeones: 2-0 sobre Nacional

Once Caldas hizo respetar su casa y derrotó 2-0 al Atlético Nacional por la décima fecha de la Liga Colombiana 2020. El equipo de Manizales fue contundente y por intermedio de Andrés Correa y Marcelino Carreazo le propinó un duro regreso a Juan Carlos Osorio y compañía, que tuvieron la pelota, pero les faltó profundidad.

La visita arrancó con presión alta en el campo contrario, mientras que Once Caldas respondía con juego por banda con Pablo Rojas y Marcelino Carreazo, buscando entrar al área rival en diagonal.

Al minuto 2, un remate de Estéfano Arango desde el sector izquierdo pasó cerca del arco de Gerardo Ortiz. Luego, al minuto 9, Pablo Rojas remató a puerta tras un enganche de derecha a izquierda, pero la pelota se fue desviada del arco custodiado por José Cuadrado.



Promediando los 15 minutos de juego, Nacional volvía a sostener la pelota, adelantando sus líneas e intentando fabricar espacios para lastimar a su rival. El juego se tornaba de ida y vuelta, con reparto en el control de la pelota para ambos equipos.



A medida que avanzaba el tiempo de juego, la visita iba inclinando la cancha sobre el pórtico contrario. En el minuto 29, Estéfano Arango realizaba un nuevo remate al arco, pero la pelota se fue desviada.



Sin embargo, al minuto 33, un tiro libre cobrado por Sebastián Hernández desde la zona media del área de Nacional, derivó en un centro al área y a la altura del punto penal, Andrés Correa con golpe de cabeza, abrió el marcador a favor de Once Caldas.



Tras el gol, Nacional atacaba e intentaba hacerle daño a Once Caldas, pero le faltaba ser profundo en el último tercio del campo. Sobre el minuto 42, un centro desde el sector izquierdo de Vladimir Hernández, encontró a Fabián González Lasso y con golpe de cabeza, la pelota pasó cerca del arco local, siendo la jugada más clara para la visita en el primer tiempo.

En la etapa complementaria, Nacional efectuó un cambio; ingresó Jarlan Barrera en lugar de Sebastián Gómez. Al minuto 2, Once Caldas efectuó una transición de defensa a ataque, donde Pablo Rojas disparó a portería, pero la pelota terminó desviada. Nacional reaccionó y a través de un centro de Vladimir Hernández por izquierda, la pelota le llegó a Lasso, quien cabeceó, pero mandó la pelota a las gradas del estadio Palogrande.



Al minuto 10, una jugada colectiva de Nacional derivó en un pase filtrado de Jarlan Barrera a Fabián González Lasso, quien eludió al arquero Ortiz, pero al momento de rematar, Correa anticipó al delantero verdolaga.



Un par de minutos después, Nacional hizo el segundo cambio, ingresó Jefferson Duque en lugar de Fabián González Lasso. Sobre el minuto 15, un despeje desde su propia área por parte de Luis Payares, le quedó la pelota a Marcelino Carreazo tras un descuido de Diego Braghieri, quien le sobra un rebote, luego el delantero de Once Caldas aumentó la ventaja en el marcador con un remate inatajable para el arquero José Cuadrado.



Tras el gol, Nacional efectuó dos cambios más al minuto 26 con la idea de descontar en el marcador. Ingresaron Yair Mena y Brayan Rovira por Estéfano Arango y Baldomero Perlaza. Por su parte, Once Caldas con Dayro Moreno en el terreno de juego desde el minuto 18, sostenía la pelota y jugaba con el desespero de su oponente.



Al minuto 29, una jugada de Vladimir Hernández desde el sector izquierdo remató a puerta, contuvo el arquero Ortíz y en el rebote, Mena no logró concretar. Once Caldas sacó a Roberto Ovelar y le dio paso a Ménder García y Nacional agotó sus variantes con la llegada de Cristian Blanco en lugar de Jorge Segura.



Al minuto 40, en una jugada peligrosa, Ménder García cometió falta sobre Diego Braghieri y el árbitro Ricardo García no dudó en expulsarlo, quedando Once Caldas con 10 jugadores. En tiempo de descuento, Brayan Rovira sacó de la línea un disparo de Dayro Moreno desde el sector izquierdo.



Al final, Nacional sostuvo la pelota en gran parte del partido, pero no fue profundo a la hora de definir. Mientras que Once Caldas fue contundente y se llevó el partido. Desde el 28 de octubre de 2018, volvió a ganar el conjunto de Manizales contra los verdolagas. Además, es la primera victoria del ‘blanco blanco’ como local por esta Liga.



En la próxima fecha, Once Caldas visitará en Barrancabermeja a Alianza Petrolera. Por su parte, Atlético Nacional enfrentará al Deportes Tolima en juego pendiente por la novena fecha y luego a Envigado Fútbol Club, ambos partidos en el Atanasio.

Síntesis



Once Caldas 2-0 Atlético Nacional



Once Caldas: Gerardo Ortíz (6); David Gómez (5), Andrés Correa (8), Luis Payares (7), Elvis Mosquera (6); Robert Mejía (6), Sebastián Hernández (7), Juan David Rodríguez (7), Pablo Rojas (7); Roberto Ovelar (6), Marcelino Carreazo (7).



Cambios: Dayro Moreno (6) por Sebastián Hernández (18 ST), Ménder García (3) por Roberto Ovelar (31 ST), Jhony Galli (SC) por Marcelino Carreazo (35 ST), Jown Cardona (SC) por Pablo Rojas (35 ST).



D.T.: Hubert Bodhert.



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado (4); Helibelton Palacios (5), Geisson Perea (5), Diego Braghieri (4), Jorge Segura (4); Baldomero Perlaza (5), Sebastián Gómez (5), Andrés Andrade (5); Vladimir Hernández (6), Estéfano Arango (5), Fabián González Lasso (5).



Cambios: Jarlan Barrera (5) por Sebastián Gómez (1 ST), Jefferson Duque (5) por Fabián González Lasso (12 ST), Yair Mena (5) por Estéfano Arango (26 ST), Brayan Rovira (5) por Baldomero Perlaza (26 ST), Cristian Blanco (5) por Jorge Segura (31 ST).



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Goles: Andrés Correa (33 PT), Marcelino Carreazo (15 ST) para Once Caldas.



Amonestados: Roberto Ovelar (6 ST), Elvis Mosquera (37 ST) para Once Caldas,



Expulsados: Ménder García (40 ST) para Once Caldas.



Árbitro: Ricardo García (6).



Partido: bueno.



Figura: Andrés Correa (8).



Estadio: Palogrande.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8