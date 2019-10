Junior sorprendió y le aguó la fiesta a Nacional: lo derrotó por 0-1

Atlético Nacional cayó 0-1 con Junior, por la fecha 15 en la Liga II-2019. Los ‘verdolagas’ no lucieron en el día de sus hinchas y al final Luis Narváez mediante cobro de penal logró una victoria que le sirve para afianzarse entre los ocho mejores.

El primer tiempo comenzó con un minuto de pases hacia al lado y hacia atrás, como parte de la protesta que los jugadores hicieron durante esta fecha, luchando por la petición que enviaron a la Dimayor por parte de la Acolfutpro.



Mientras Nacional sostenía la pelota, el conjunto visitante buscaba recuperarla con falta. Al minuto 5, ya tenía a dos volantes amonestados; Fredy Hinestroza y Víctor Cantillo.



Aunque los locales eran los que más pases realizaban sobre campo contrario, Junior tuvo dos opciones claras, una al minuto 25 con Edwuin Cetré que exigió a José Cuadrado y al minuto 40, un contraataque orquestado por Cantillo para Edder Farías, pero la pelota se fue ligeramente desviada. Los ‘verdolagas’ intentaban por el sector derecho, pero no lograba descifrar la zaga barranquillera.



En la etapa complementaria, Juan Carlos Osorio realizó la primera variante en Nacional; ingresó Sebastián Gómez por Cristian Blanco, como en Barrancabermeja, el jugador está como lateral por izquierda, alternando también como interior.



Al minuto 10, Brayan Rovira aprovechó una jugada ofensiva, tras una sucesión de pases, partiendo desde el sector derecho, siendo el primer remate a puerta que inquietó el arco de Sebastián Viera.



Al minuto 12, Brayan Rovira fue expulsado, cuando va con vehemencia sobre James Sánchez, el árbitro Jhon Ospina no dudó en sacar al volante de Bosconia Cesar.



Al minuto 25, un remate de Daniel Muñoz, que terminó ligeramente desviado, levantó un poco a la tribuna, que no estaba muy contenta por un partido con pocas opciones y sin mucha fluidez.



Pese al intento defensivo de Nacional, sacando a un delantero como Hernán Barcos, para darle paso a Sebastián Yabur, al minuto 30, Edwuin Cetré fue derribado dentro del área por José Cuadrado y el árbitro Jhon Ospina no dudó en sancionar el penal a favor del Junior.



Al minuto 33, Luis Narváez abrió el marcador de tiro penal, cobrando fuerte al palo derecho lejos del alcance de Cuadrado. Poniendo al frente del marcador al Junior.



Al final, Nacional salió derrotado nuevamente de local, quedando cerca de la cima y con cuatro partidos para lograr la clasificación. Junior aprovechó el flojo momento del local y se lleva tres puntos más a Barranquilla.



En la próxima fecha, Nacional visitará en Tunja a Patriotas. Por su parte, Junior recibe en Barranquilla al Deportivo Cali.



Síntesis



Atlético Nacional 0-1 Junior



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (6), Alexis Henríquez (5), Andrés Reyes (5), Cristian Blanco (5); Brayan Rovira (3), Baldomero Perlaza (5), Daniel Muñoz (5); Jarlan Barrera (5), Yerson Candelo (5), Hernán Barcos (5).



Cambios: Sebastián Gómez (5) por Cristian Blanco (1 ST), Sebastián Yabur (5) por Hernán Barcos (25 ST).



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Junior: Sebastián Viera (5); David Murillo (5), Willer Ditta (6), Germán Mera (6), Gabriel Fuentes (5); Víctor Cantillo (6), Luis Narváez (7), James Sánchez (5), Fredy Hinestroza (5); Edder Farías (5), Edwuin Cetré (8).



Cambios: Luis Sandoval (5) por Edder Farías (18 ST), Daniel Moreno (SC) por Edwuin Cetré (42 ST), Sebastián Hernández (SC) por James Sánchez (42 ST).



D.T. (e): Luis Grau.



Goles: Luis Narváez (33 ST) en Junior.



Amonestados: Patricio Cucchi (31 ST), Daniel Muñoz (45 ST) para Atlético Nacional. Fredy Hinestroza (5 PT), Víctor Cantillo (5 PT), James Sánchez (38 PT), Edwuin Cetré (37 ST) en Junior.



Expulsados: Brayan Rovira (12 ST) para Atlético Nacional.



Árbitro: Jhon Ospina (6).



Partido: regular.



Figura: Edwuin Cetré (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 38.562 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín