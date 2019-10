Osorio felicitó al rival y reconoció qué debe mejorar Nacional

Atlético Nacional no pudo darle un buen regalo a sus hinchas y terminó perdiendo 0-1 con un Junior que fue el equipo con más opciones de gol y pegó en el momento justo, para llevarse una victoria que lo acomoda en la tabla de posiciones de la Liga. Al final del partido, el técnico Juan Carlos Osorio ponderó la labor de su rival y reconoció qué debe mejorar en la recta final del campeonato.

“Debo aprovechar la oportunidad para felicitar a Julio (Comesaña) y su cuerpo técnico por venir a buscar un resultado y lo lograron, nos ganaron bien. Yo me limito en lo que le faltó al equipo, en el primer tiempo fuimos reiterativos en los pases rectos en vertical y nunca pudimos interiorizar a Cristian Blanco, entonces cada vez que (Yerson) Candelo o Helibelton (Palacios) tenía la pelota, estábamos en inferioridad posicional y numérica, nunca pudimos sincronizar la entrada de nuestros interiores a las áreas indefendibles. Debemos seguir trabajando y mejorando en eso”, indicó Osorio.



Sobre la no inclusión de Patricio Cucchi y Pablo Ceppelini, el entrenador explicó que “está claro que todos tienen competencia con su par, Particio (Cucchi) la tiene con Hernán (Barcos) y Jarlan (Barrera) con Pablo (Ceppelini), entonces sencillamente creo que los dos primeros estaban en una mejor condición para jugar. Lo de los cambios depende del cuerpo técnico, considero que deberíamos controlar el juego y aguantar lo que más pudiéramos, al no hacer la tercera variante, es algo en que asumo mi responsabilidad”.



Además, “creo que se nota de más que el hecho recurrente de renunciar a Patricio (Cucchi) o a Hernán (Barcos), cuando estamos con un jugador menos, para ser justos, ha pasado con mucha frecuencia, cuando es así consideramos que orientamos el juego, le damos salida al rival donde mejor podemos recuperarla y emplear transiciones de defensa a ataque”.



En cuanto a la labor de Daniel Muñoz, Osorio resaltó que “no perdió ningún duelo, interiorizó muy bien, siempre será un tema a debatir, que cuando lo utilizamos en otras posiciones, entonces el debate es diferente. Ante la ausencia de Vladimir (Hernández) necesitábamos un extremo rápido, por eso decidí ubicar a Helibelton (Palacios) en esa posición y ubicamos a Daniel (Muñoz) en su posición natural como lateral derecho, donde se desempeña muy bien”.



Hablando de la ubicación como lateral izquierdo de Sebastián Gómez, el DT indicó que “es un gran profesional, lo demás lo discutiré con él. Me parece que hoy interiorizó muy bien, tuvimos buenas opciones. Desgraciadamente tuvimos la expulsión y nos tocó realizar una sustitución, yo creo que él tiene la capacidad de jugar en otra posición y puede ser esa como lateral izquierdo”.

Analizando lo que necesita mejorar su equipo, Osorio comentó que “nosotros tuvimos la pelota, el rival esperó y buscó las transiciones de defensa a ataque. En los últimos cuatro partidos a Nacional le han hecho dos goles y estos fueron de penal, yo creo que en juego abierto tampoco han tenido los rivales posibilidades de hacernos daño, y si las han tenido, han sido muy pocas. Debemos mejorar en la conducción de los centrales, en la interiorización de los laterales, en las entradas en el tercio medio, en tener un gambeteador que se sepa quitar un rival de encima y en sincronizar y evitar tanto el pase recto en horizontal y que nuestros extremos, cuando tomen la pelota, la tomen con ventaja”.



Juan Carlos Osorio se refirió sobre Baldomero Perlaza y la función que ha venido desempeñando en el mediocampo ‘verdolaga’. “Junior tiene dentro de sus características tres cosas fundamentales; es el que más aprieta el balón, más aprieta a los rivales y el que más hace jugar a los rivales hacia atrás y en horizontal. Pocas veces no vi un jugador que ayude a recuperar la pelota como lo hace Baldomero (Perlaza), es un jugador que de a poco se va a ganar el aprecio de muchos más”.



Finalmente, habló sobre las protestas que los jugadores han hecho a la Dimayor, en el reclamo de los derechos que publicó Acolfutpro. “No voy a tomar partido en eso, todos somos Colombianos, sabemos cómo son las reglas y la justicia colombiana”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín