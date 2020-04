Ni tan mala cuarentena: así disfruta el aislamiento Andrés Andrade

En el mejor momento de Andrés Andrade, llegó la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, que no le permitió seguir subiendo su nivel. Con cinco goles y cuatro asistencias, el ‘10’ verdolaga se hace fuerte mentalmente y anhela alcanzar cosas importantes con Atlético Nacional.

“Ha sido muy difícil no estar con el grupo, no solo en el fútbol, sino en muchos deportes es importante tener esa sensibilidad con la pelota, estar con los compañeros entrenando, compitiendo y es algo que extraño mucho”, destacó Andrade.



Sobre la cuarentena, el ‘rifle’ precisó que “ha sido un tiempo de muchas enseñanzas, en esta cuarentena aprendemos a valorar lo que Dios y la vida me ha regalado, tener una familia sana, un alimento y una casa donde descansar y para pasar esta cuarentena. Este tiempo que uno creía que se perdían en cosas mínimas, ahora lo aprecio y lo echo de menos”.



En cuanto a los trabajos a distancia, Andrade indicó que “los entrenamientos han sido muy buenos, nosotros hemos puesto de nuestra parte con disciplina cumpliendo los ejercicios y hacer labores extras. Entreno también con mis hijos y con mi esposa. En los ratos libres, hacemos actividades en familia, cocinamos, jugamos y nos divertimos”.



Finalmente, profundizó en los detalles que siente que ha perdido en estas semanas sin entrenar en cancha. “Al no tener un espacio adecuado, se pierde la sensibilidad en los pases, en los controles, los giros y los movimientos. Como en pretemporada, en una semana uno vuelve a agarrar ese toque con el balón”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8