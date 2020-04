Corto, pero sustancioso: Geisson Perea y su presente en Nacional

Fue el último en llegar en este 2020, pedido expreso de Juan Carlos Osorio luego de la partida de Daniel Bocanegra, el central Geisson Perea aprovecha la oportunidad de estar en el club antioqueño y aunque son pocos los meses que ha estado, el jugador disfruta este presente, vive agradecido de estar siendo dirigido por Juan Carlos Osorio y ve este momento de pandemia como una oportunidad para valorar más los pequeños detalles.

“En el poco tiempo que llevo en Nacional, he sido un bendecido, aprovechando el método de entrenamiento que logra aumentar mis capacidades, el entorno que se tiene alrededor del equipo es muy especial. Cada día me esfuerzo al máximo para seguir subiendo mi nivel”, señaló Perea.



El caleño es un hombre de fe y resaltó que “debo destacar tres momentos importantes con Nacional; cuando firmé el contrato, porque me sentí bendecido por Dios y pensaba que era algo que me estaba regalando en el momento. Cuando fui titular contra Chicó y la clasificación de la Sudamericana. Espero que no sean los únicos y sigan creciendo”.



Sobre el camino que ha recorrido para llegar a vestirse de verde, Geisson indicó que “jugar fútbol profesional es complejo, hay que tener disciplina y valentía para superar los altibajos. Es una recompensa haber llegado a Nacional. En lo personal, no tengo techo y hay que seguir pensando en grande, mejorando y buscando mejorar en todos los ámbitos tanto de manera individual como colectiva”.



En cuanto a las reflexiones de esta cuarentena, señaló que “nos hemos dado cuenta en estos momentos que tenemos que aprender toda la humanidad para valorar las pequeñas cosas de la vida, vamos a valorar el fútbol, ir al estadio a apoyar al equipo que amamos. Yo pienso positivo y sé que todo va a salir bien. Somos unos privilegiados de jugar al fútbol y entender que con el deporte unimos a la gente”.



Finalmente, comentó que “debemos estar más fuertes, forjar nuestro carácter, ser más fuertes y sabios. Quiero ver a mis compañeros, abrazarlos y agradecer a todos los que nos acompañan día a día, hay que ser más expresivos y cariñosos con los demás, valorar a nuestras familias, nuestros hijos y que nos acompañan a luchar por nuestros sueños”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8