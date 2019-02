Buena noticia para Nacional: recibirá indemnización  por Montoya 

Esta tarde, el Club Atlético All Boys de Argentina fue notificado por la Cámara de Resolución de deportes de la FIFA para que le cancele al Atlético Nacional una indemnización económica por los derechos de formación del jugador Santiago Montoya Muñoz.

El club argentino, mediante comunicado, anunció la noticia en su portal oficial:



“Dicha decisión notifica al Club Atlético All Boys que deberá abonar la suma de U$S 269.000,00 (doscientos sesenta y nueve mil dólares estadounidenses) a su par colombiano en los próximos 30 días.



Nuestros abogados están en constante comunicación mediante la Asociación del Fútbol Argentino, con FIFA y dirigentes del club Nacional, en un esfuerzo denodado, a los fines de encontrar una solución que contemple nuestra situación financiera actual.



Recordemos que Santiago Montoya Muñoz fue fichado como jugador aficionado en marzo de 2011 y luego el 3 de agosto de 2012 fue fichado como jugador profesional de All Boys hasta el 9 de agosto de 2013.



Es sabido que, con la contratación de un jugador extranjero que firma su primer contrato profesional, deben afrontarse los costos por derechos de formación, los cuales pueden llegar a ser equivalentes a un refuerzo de lujo, como ocurrió en este caso.



Por nuestra parte, estamos arbitrando todos los medios necesarios a fin de reducir al mínimo posible las secuelas de esta decisión inadecuada”.

[INSTITUCIONAL] 📋Comunicado de Prensa N° 1/19 de #AllBoys sobre "Decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA sobre caso Santiago Montoya Muñoz" 📋



🌎Toda la info en la Web Oficial de @caallboys ▶️https://t.co/EWDTEnHk7o pic.twitter.com/yFUCj0Dhm8 — Club Atlético All Boys (@caallboys) 14 de febrero de 2019

Desde el club antioqueño son cautelosos y prefieren referirse al tema tan pronto haya un fallo en firme.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín