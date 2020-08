La verdad sobre el jugador de Nacional que quieren en Independiente

A varios jugadores de Nacional los han relacionado con varios clubes de diferentes países y el último del que se especularon ofertas fue Cristian Mafla, lateral que también ha jugado como defensa central y de extremo con Osorio.



En Zona Libre de Humo, el presidente del equipo verde, Juan David Pérez, respondió sin titubeos a la supuesta oferta que había llegado de Independiente de Argentina por él.

“Ni idea. No he tenido ningún tipo de contacto con Independiente. No han mandado una carta, un correo, telegrama, no han mandado nada”, contestó contundentemente.

El directivo verdolaga confirmó que la única información que ellos tienen es la que se ha publicado en los medios de comunicación, pero nada formal y como a ellos les gusta.

“La información que tenemos es de medios de comunicación o una rueda de prensa del técnico Pusineri quien, por su paso en el Cali, conocía al jugador. Pero no tenemos ninguna comunicación con el club en la que haya logo del club y firma del presidente o en su defecto del director deportivo”, explicó.

Con esto se descarta la posibilidad de que Mafla vaya al fútbol argentino, aunque la realidad es que las únicas ofertas que analizarán serán las que sean en venta, tal como sucedió con Daniel Muñoz.