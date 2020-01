Estéfano Arango, polifacético ofensivo que espera explotar en Nacional

Con 25 años y una experiencia importante en el fútbol colombiano y en Emelec de Ecuador, Estéfano Arango llega a Nacional motivado por la idea de juego ofensiva que pretende Juan Carlos Osorio. Con Alianza Petrolera, Arango era un delantero solidario con sus compañeros y que buscaba el bienestar del equipo, por encima de lo individual.

“Estoy muy contento por la llegada al equipo, agradecido con el cuerpo técnico de estar aquí. Han sido varios semestres donde he estado en un gran nivel, con Alianza llegamos a las finales. Espero que, con mi talento, pueda aportarlo al grupo”, señaló Arango.



En cuanto a sus características de juego, Estéfano indicó que “puedo estar con el perfil zurdo, o jugar libre. El ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) me ha dado la libertad para driblar, arrancar desde atrás y buscar a los delanteros para crear varias opciones de gol”.



Además, “me encanta arrancar de atrás, no soy un ‘9’ goleador, pero me gusta encarar, ir al uno contra uno y armar las jugadas de gol, crear opciones. Ese factor sorpresa será importante para el equipo. Como profesional debo seguir corrigiendo errores, pero acá tengo la libertad de atacar y es algo que debo aprovechar”.



Pensando en ese debut en la Liga contra Pereira en el Atanasio, Arango comentó que está “ansioso de que llegue ese día, estoy muy contento de estar acá. Tenemos una pretemporada importante y queremos llegar de la mejor manera para disputar la Liga”.



Finalmente, habló sobre Rionegro Águilas, Palmeiras y Corinthians de Brasil, equipos que enfrentarán en partidos amistosos antes del debut en la Liga contra los ‘matecañas’. “Son equipos fuertes que nos van a dar esa competencia que necesitamos para afrontar tanto la Liga como la Copa Suramericana”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín