Alexander Guimaraes se posesionó como DT de América y habló de todo

Alexandre Guimaraes reconoció que pese a llevar solo dos días en Cali ya sintió el fervor de los hinchas del América, club al que se incorporó como técnico el pasado domingo y este lunes fue presentado a los medios de comunicación. El brasileño nacionalizado costarricense afirmó que con su experiencia ha visto que la exigencia de buenos resultados es igual en todos los países en que ha estado.

Lo primero que manifestó fue que “la respuesta de los jugadores ha sido fantástica, eso es importante para las decisiones que tomaremos en estos 15 días antes de viajar a Estados Unidos. Sobre los futbolistas como tal, hemos estado observando desde ayer (domingo) en prácticas, con el director deportivo, con el gerente deportivo William Zapata, con el presidente, para estar listos para el inicio del campeonato con el América de Cali”.



Sobre el esquema de juego afirmó: “En este tema soy muy flexible, he tenido equipos que juegan con línea de cuatro o línea de tres, e incluso línea de cinco, dependiendo de los jugadores, pero siempre que ese modelo tenga más efectividad.

“Hay que desarrollar los jugadores jóvenes, vamos a intentar rodearlos con jugadores de experiencia”.



“Si tienes jugadores valientes puedes jugar a lo que sea, hay partidos en los que vas a tener que sufrir, hay que tener la adaptación y capacidad para modificar el estilo”.



“El fútbol de hoy es de demasiadas transiciones, y en esas transiciones de defensa a taque y viceversa hay que ser muy dinámicos”.

⚽️Hoy se llevó a cabo la presentación oficial de Alexandre Guimarães y su grupo de trabajo a nuestra plantilla profesional y realizaron el primer entrenamiento. pic.twitter.com/4IfMV9wMZn — América de Cali (@AmericadeCali) 16 de junio de 2019

“Hay ciertos perfiles que iremos llenando dentro de la observación para llenar la cancha, nos gusta tener un plantel corto, más o menos de 25 futbolistas, cuando necesitemos a chicos de la Sub 20 los vamos a pedir, eso nos ayuda en el corto tiempo que vamos a tener. Estamos buscando jugadores en esos perfiles”.



De la inyección que puede hacerle al cuadro escarlata señaló que “hacer un buen juego en el que los futbolistas puedan identificar dónde se pueda hacer un juego de combinación y un fútbol de transición”. Guimaraes sostuvo que desde el mismo momento en que se dio su vinculación al equipo vallecaucano, ha estado en contacto con entrenadores colombianos como Francisco Maturana, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, Carlos ‘Piscis’ Restrepo, quien ha trabajado en Costa Rica y se puso a su disposición.



Precisamente, consultado sobre si tiene algún temor porque por América han desfilado seis entrenadores en casi dos años, dijo: “A estas alturas de mi carrera, después de haber estado en muchos otros países donde la presión es la misma, el técnico cuando firma su contrato sabe que debe hacer con sus compañeros el mejor trabajo posible; cuando estuve en Emiratos Árabes también me dijeron que en el club habían estado varios técnicos. Con mis compañeros estaremos dando lo máximo, sé muy bien a dónde me estoy metiendo, sé que juntos vamos a hacer un gran trabajo”.

En cuanto a la forma en que va a compensar el desconocimiento del fútbol colombiano, explicó que “tengo que apoyarme en mis compañeros de cuerpo técnico que vieron los últimos partidos, además de la información que nos han dado para conocer la parte interna del América de Cali. Desde el primer momento mi cuerpo técnico y yo hemos estado recopilando la mayor información de lo que es el América”.



Por su parte, el presidente ejecutivo, Ricardo ‘Gato’ Pérez, sostuvo que “al profesor Guimaraes lo escogimos por la experiencia que tiene, esa experiencia también se la va a trasladar al cuerpo técnico, creo que el semestre anterior fue el mejor que ha tenido América desde que regresó de la B, donde lastimosamente estuvo muchos años. Queremos una relación estratégica a varios años, en un principio va a ser un año”.

De la única vinculación confirmada, el lateral izquierdo Edwin Velasco, Pérez señaló: ”Llega porque lo hemos visto hace un tiempo, afortunadamente llega bien en la parte física y esperamos que futbolísticamente esté muy bien”, a lo que Guimaraes complementó: “Velasco nos encanta”.



Pero el nuevo adiestrador rojo volvió a hacer énfasis en que lo ha sorprendido el grupo: “Realmente nos ha encantado la respuesta del plantel, me encanta la valentía, el sufrir que han estado mostrando desde la primera carga de trabajo, cuando uno ve eso en un grupo joven eso nos contagia y nos anima a seguir sobre lo que queremos. Queremos ver los perfiles de los jugadores en el día a día, una cosa es los videos que se ven en los jugadores y otra el día, hasta ahora todo ha sido buenísimo”.



Sobre la propuesta futbolística de sus equipos manifestó: “Sabemos cuál es nuestro trabajo, tenemos fe y convicción, venimos acá a dar lo mejor y que la afición se sienta a gusto. Prometemos dedicación y trabajo para cumplir los objetivos que nos hemos trazado, nos comprometemos en el día a día. Hemos trabajado siempre con jóvenes y queremos seguirlo haciendo acá, a través de mi carrera siempre he sido muy flexible a través de lo que encuentro. Primero, tener la disposición de los jugadores para no cesar nunca y luego soltarse, teniendo el aporte de los futbolistas de más experiencia, dentro de esa flexibilidad vamos a ir encontrando el mejor estilo para que el equipo sea competitivo”.



Junto a Guimaraes fueron presentados su asistente, Juliano Silveira, técnico titulado por la Asociación Brasiñeña de Fútbol, al igual que Rodrigo Poletta (quien ha laborado como Flamengo, Fluminense, Vasco), los demás compañeros son las que vienen desde la temporada anterior. Jerson González sigue siendo el técnico de la Sub 20, pero también ejercerá como segundo asistente. Le van a organizar los horarios de entrenamientos de esa categoría de manera que pueda ayudarle a Guimaraes, mientras que Andrés Usme va a dirigir el equipo femenino para participar en la Liga.

¡Ya están definidas las fechas de los partidos que disputaremos en la pretemporada Escarlata en Estados Unidos! pic.twitter.com/QGHJPDfzLB — América de Cali (@AmericadeCali) 16 de junio de 2019

En cuanto al plantel definitivo, los jugadores están en observación del cuerpo técnico, Neto Volpi tiene un permiso y viajó Brasil porque su padre está enfermo, por lo que debe llegar lunes o martes próximo. Héctor Quiñones está en recuperación, se le vence el contrato el 30 de diciembre y le faltan dos o tres semanas de recuperación, mientras Cristian ‘Jopito’ Álvarez se enuentra en la cuarta fase de recuperación.



De qué le hace pensar que con el equipo que conforme puede llegar al título después de 11 años de sequía, Alexandre respondió: “Nunca he visto en ecuación que cuando se trabaje eso no se puede dar, cuando un equipo del calibre de América tiene una afición tan fiel se puede esperar que nos empuje a dar el 110%, hemos tenido la entrega del máximo accionista y su familia. Cuando vemos un equipo que se entrega y con el apoyo de la Junta Directiva, los resultados pueden ser mayores. He visto mucha entrega de los jugadores para lograr objetivos mayores a los que se tuvieron en el campeonato pasado”.



De sus logros en los años recientes concluyó: “Lo último ha sido en el futbol de Asia, en Emiratos Árabes conseguimos el primer título internacional de ese club, en la India, con el Bombay City nunca había estado en una final, conseguimos el objetivo entrando de primeros; hemos promocionado muchos jugadores jóvenes muchos de ellos los cuales fueron traspasados y se pudieron conseguir recursos para el equipo”.



