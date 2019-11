Cali espera garantías: este será el árbitro para enfrentar a Santa Fe

Deportivo Cali enfrentará este miércoles (8:30 p.m.) a Independiente Santa Fe en partido de la segunda fecha del cuadrangular B de la Liga II-2019. El azucarero viene de perder 3-2 en su visita a Alianza Petrolera en un juego en el que hubo graves errores arbitrales que perjudicaron al equipo vallecaucano.

“No pedimos que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten nada”, fue el reclamo del Cali a la Comisión Arbitral Nacional después de la mala actuación de Jhon Hinestroza, que dejó de pitar dos claros penaltis para el equipo que conduce Lucas Pusineri.



Y ante el pedido de garantías, la Comisión designó a uno de los mejores árbitros del país, para tratar de darle tranquilidad al verde vallecaucano y hacer lo posible para que haya equilibro y justicia.

Wílmar Roldán será el encargado de dirigir el partido entre verdes y albirrojos. David Fuentes y John Gómez serán los asistentes de línea y Luis Trujillo será el cuarto árbitro.



Estas son las designaciones arbitrales de los partidos de la segunda fecha de los cuadrangulares:



Cúcuta Deportivo vs. Atlético Junior

Central: Andrés Rojas – Bogotá

Asistente No.1: Alexander León – Caldas

Asistente No.2: Javier Patiño – Meta

Emergente: Alexander Ortiz – Norte de Santander



Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No.1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No.2: Hermínzul Calderón – Asocafa

Emergente: Camilo Colmenares – Tolima



América de Cali vs. Alianza Petrolera

Central: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente No.1: Alexander Guzmán – Norte de Santander

Asistente No.2: Víctor Wilches – Casanare

Emergente: Diego Ulloa – Valle



Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente No.1: David Fuentes – Cesar

Asistente No.2: John Gómez – Antioquia

Emergente: Luis Trujillo – Valle