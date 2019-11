Cadavid no aguantó más: tajante respuesta por sus problemas legales

Andrés Cadavid, quien jugó con Medellín y salió campeón con el equipo antioqueño, finalmente rompió el silencio y habló de los procesos legales que tiene en su contra.



El futbolista del conjunto rojo mencionó que todo es mentira y que lo iba a demostrar, pues se estaba afectando su nombre debido a estas acusaciones, según él.

"En medio de todas mis inversiones hice una inversión en una sociedad. La sociedad tuvo problemas y me ha acarreado a mí muchos problemas, se me ha dañado el buen nombre y también he salido muy mal parado de todo lo que yo he podido lograr como buena persona, como buen ejemplo y como futbolista que soy", empezó diciendo el jugador en las redes sociales del equipo.



El futbolista fue acusado por el mismo Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por supuesto testaferro y nexos con armas de bandas de la ciudad.



"Todo esto ha acarreado problemas tanto para el club, como para mí y mi familia, esto se va a aclarar muy pronto y por todos los medios legales. Sabemos que todo lo que han dicho es mentira y lo voy a demostrar", finalizó.