‘Yo no vivo de resultado, vivo del funcionamiento del equipo’: Autuori

Atlético Nacional igualó como visitante 1-1 contra Atlético Huila, por la cuarta fecha de la Liga 2019-I. Los verdolagas viajaron a Neiva con una nómina plagada de jóvenes, algo que rescató el técnico Paulo Autuori, que además valoró la labor de jugadores experimentados como Aldo Leao Ramírez, Christian Vargas y el uruguayo Pablo Ceppelini, en hacer una buena mezcla de juego.



“Rescato la actitud de mis jugadores, la manera como han encarado el partido, especialmente los jóvenes. Los de experiencia respaldaron y significa muchísimo para el futuro de nosotros, tenemos jugadores con mucha calidad”, señaló Autuori.

Sobre Atlético Huila, el brasileño indicó que “enfrentamos a un rival con mucha calidad, pudimos hacer un buen partido y lo que más me alegra es la manera como los mayores respaldaron a los jóvenes. Valoro mucho el trabajo en la cancha”.



Además, Autuori enfatizó en el andamiaje en conjunto por encima de los puntos conseguidos. Nacional se mantiene invicto con dos victorias y dos empates, sumando 8 puntos y estando en la parte alta de la tabla.



“Yo no vivo de resultado, vivo del funcionamiento del equipo. Acá en Suramérica solo nos quedamos en el marcador. Estoy satisfecho con el equipo, uno no es victorioso porque se ganan partidos, uno es victorioso por el futuro del equipo. Tenemos mucho potencial para lo que viene”.



Finalmente, proyectó lo que viene el jueves por Copa Libertadores, cuando reciban a Deportivo La Guaira, de Venezuela. “En la Copa pensaré mañana, seguramente los que se quedaron en Medellín descansaron, hoy quiero dedicarme a felicitar los jugadores que estuvieron acá, que tengan una muy buena recuperación para lo que viene”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín