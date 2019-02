En duelo flojo y con jugadas discutidas, Nacional empató 1-1 con Huila

A Nacional se le escapó el triunfo en los últimos minutos del partido y terminó empatando 1-1 en su visita al Huila, por la cuarta fecha de la Liga I-2019. Además, el encuentro dejó la polémica por el penalti a favor del conjunto verdolaga.

El verde buscó que su sector izquierdo fuera el desequilibrante y con Cristian Mafla llegó por primera vez en profundidad. Un centro rasante del lateral llegó hasta el centro del área, pero Ómar Duarte no pudo rematarla.



Por allí siguió buscando el conjunto antioqueño y con Carlos Rivas estuvo cerca de anotar, pero bien respondió Aldair Quintana.



Pasaron varios minutos para la reacción del conjunto huilense. Fue a los 29 cuando un centro de Tomás Maya fue bien cabeceado por Cristian Cangá, pero el balón se fue rozando el vertical derecho de Christian Vargas.



Pero la más clara llegó cuando Hernán Hechalar le dio un gran pase a Diego Barreto, quien impactó con fortaleza el balón en el área chica, pero el guardameta de Nacional tuvo más reflejos y atajó el esférico. Gran actuación de Vargas, quien no da su brazo a torcer en la pelea de la titularidad. Con el 0-0 se fueron al descanso.



La parte complementaria también tuvo algunos acercamientos, pero el fútbol poco a poco se perdía en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Nacional era el más insistente, pero no había claridad en su juego.



Al 72, el juez Nolberto Ararat sancionó un penalti por una mano que no se evidenció en las cámaras de televisión y que protestó todo el equipo opita. Pablo Cepellini se adueñó del balón y la mandó al fondo de la red.



Nacional mermó en su juego y Huila se montó al partido. Fue así como al minuto 88 Cangá sirvió de pívot, jugó atrás con Diego Moreno, quien se la dio a Andrés Amaya; el juvenil sacó del camino a Vargas y la mandó con su zurda con dirección a gol y allí apareció una vez más Moreno para celebrar con un gol de pecho.



El juego llegó a su fin con el 1-1 en el marcador, pero el encuentro no fue nada vistosos y el verde antioqueño nada que deslumbra con su fútbol.