Juan Cruz Real valoró la mejoría de su equipo, pero faltan detalles

La habitual rueda de prensa al final del compromiso dejó ver otra cara del entrenador argentino, que valoró el trabajo de sus dirigidos.



En cuanto a lo que significa este triunfo como inyección anímica, dijo que “estamos contentos con el resultado que nos permite ganar nuevamente en casa, entrar otra vez al grupo de los ocho. Agradecido de los futbolistas por la entrega que tienen, es una victoria de ellos, por la disposición de representar a una institución como se merece. El partido nos tocó jugar contra un rival que venía de perder ante Junior en el último minuto, empatar contra el segundo del campeonato, Pasto, un buen rival, el primer tiempo fue bueno y en el segundo hay cosas por corregir. Hacer tres goles fue importante, el equipo estuvo a la altura, hubo puntos muy altos, no quiero dejar a nadie de lado, pero hubo jugadores de puntos altos en el rendimiento, sin dejar a nadie de lado, seguimos para adelante”.



Sobre la presencia de Duván Vergara indicó que “no solamente por su juego, sino por lo que demuestra permanentemente es un jugador de Selección y en esto lo ha demostrado, esta semana le tocó entrenar de una manera distinta, entrenar, llegar, jugar, ponerse al servicio del equipo y eso lo valoro muchísimo desde la competitividad del deportista no desde la calidad técnica que él pueda tener, que ya sabemos, entra en el agradecimiento al grupo de jugadores”.



De las variantes realizadas en el complemento, sostuvo que “Duván habló con nosotros, tenía para algunos minutos del segundo tiempo, obviamente no estaba en óptimas condiciones, en el caso de Cabrera también, y vamos de a poco, eran jugadores que estaban en su plenitud física, los que entraron, en el caso de Emerson Batalla entró bien y John Arias hizo un gol”.



De igual forma, se refirió a lo que piensa que falta para consolidar un equipo consistente: “Después analizaremos bien el partido, el primer tiempo fue muy bueno, además de que hicimos dos goles creamos situaciones para ampliar la ventaja, en el segundo tiempo quizás porque nos hicieron el gol y la ansiedad por ganar el partido, cedimos un poco la iniciativa, que es lo que no queremos, de todas maneras el rival no nos generó peligro, salvo una parada de Graterol, pero tuvimos además del gol que hicimos dos o tres jugadas, quizás tener esa continuidad en todo el partido del control, pero el rival también juega , enfrentamos a un rival serio que viene en un proceso y lo respeto, pero siempre hay cosas para mejorar”.



En el análisis del desarrollo del juego expresó que “tuvimos profundidad, estoy contento con el gol de Adrián, venimos avanzando, hemos funcionado mejor, fuimos peligrosos y efectivos. Santiago Moreno es un jugador de la cantera y hay que resaltar eso. Batalla ingresó, lo hizo muy bien, no podemos perder de vista que son jugadores de 20 años, Jaramillo es un mediocampista central, pero de zaguero nos dio la mano y lo hizo muy bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces