América ganó con buen fútbol en su casa: superó 3-1 a Águilas Doradas

Con un buen funcionamiento colectivo en el primer tiempo y con momentos de angustia en el segundo, América de Cali derrotó 3-1 este domingo a Rionegro Águilas en la undécima fecha de la Liga Betplay 2020 y se ubicó parcialmente sexto con 28 puntos.





Para el campeón colombiano es importante volver al grupo de los ocho, más cuando presentó un mejor desempeño futbolística, aunque sintió bastante la salida de Yesus Cabrera, su hombre más claro en generación de juego en el mediocampo.



Marlon Torres sufrió una virosis y no fue tenido en cuenta, por lo que Felipe Jaramillo fue improvisado como defensor central.



El técnico Juan varió de la habitual línea de tres para dejar solo a Luis Alejandro Paz y Rafael Carrascal junto a Yesus Cabrera y Santiago Moreno, en un dinámico 4-3-3, que lo hizo ver superior a la propuesta de su adversario.



El conjunto rojo, como ha sido habitual con su nuevo entrenador, presionó alto, aunque en un comienzo los laterales no aportaban en ataque.



La única aproximación con peligro del visitante se dio al minuto 9, remate de Jacobo Escobar en una buena diagonal con O'Bryan y pase de Cristian Marrugo. Después reclamaron como penalti una falta de Jaramillo sobre Carlos Henao, a los 8 minutos del segundo periodo.



A los 13, Velasco centró para que Adrián Ramos superara en el salto a Hernández y al arquero Carlos Bejarano para de cabezazo marcar el 1-0, en ese momento justiciero por el dominio del local.



Sobre 22, una buena recuperación de Ramos, la entrega a jugada de Yesus Cabrera que vio a Santiago Moreno, pero el juvenil después de bajar en el pecho no supo medir a Bejarano el balón para el segundo de América.



Otálvaro le pegó a los 27 a Vergara y se ganó la amarilla.



Buen trabajo de Santiago Moreno para desequilibrar en la mitad de la cancha, jugador talentoso que sacaba provecho en el mano a mano.

Sobre 41 minutos, Paz recuperó el balón, Ureña, Cabrera y Vergara intervinieron y fue Santiago Moreno el que recibió el pase de atrás de Vergara para concretar el 2-0.



En la reanudación, Jaramillo tuvo una buena oportunidad ante Bejarano, pero tampoco pudo concretar. En otra acción, Graterol puñeteó mal y Rionegro Águilas por poco descuenta.



Cabrera tuvo una molestia y debió salir a los 12 minutos para que entraa Carlos Sierra. A los 14, en un tiro de esquina Marrugo metió un balón al área, Hernández hizo la distracción y Álvaro Angulo logró el descuento con un zurdazo.



Émerson Batalla, unos segundos después de estar en la cancha, desperdició una buena llegada roja y ripostó Rionegro.



Sin embargo, Ramos peinó un balón tras saque largo de Graterol, falló Hernández y Jhon Arias convirtió el 3-1 a los 31 minutos.



John Freddy Salazar tuvo un cabezazo que se fue desviados. Y en la reposición, Graterol evitó un nuevo gol de los antioqueños.



Síntesis América de Cali 3-1 Rionegro Águilas



América: Joel Graterol (6); Rodrigo Ureña (6), Felipe Jaramillo (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (6); Luis Alejandro Paz (7), Rafael Carrascal (6), Yesus Cabrera (7); Santiago Moreno (7), Duván Vergara (6); Adrián Ramos (8).



Cambios: Carlos Sierra () por Yesus Cabrera (12 ST), Jhon Arias () por Santiago Moreno (19 ST), Juan David Pérez () por Duván Vergara (19 ST), Émerson Batalla () por Rafael Carrascal (29 ST)

D. T. : Juan Cruz Real.



Rionegro Águilas: Carlos Bejarano (5); Geovan Montes (6), Carlos Henao (6), Óscar Hernández (6), Álvaro Angulo (6); Giovanni Martínez (5), Jonny Mosquera (5), Juan Pablo Otálvaro (5) Cristian Marrugo (6); Jader O'Bryan (5) , Jacobo Escobar (6).



Cambios: Pablo Díaz () por Jonny Mosquera (33 ST), Brayan Fernández (5) por Giovanni Martínez (26 ST) y Freddy Salazar (5) por Jader O'Bryan (26 ST). Aldo Ramírez (5) por Cristian Marrugo (34 ST) , Jesús Díaz por (ST)



D. T. : Francesco Stífano.



Amonestados: Edwin Velasco (20 PT), Duván Vergara (32 PT), Santiago Moreno (34 PT) por América. Óscar Hernández (17 PT), Otálvaro (27 PT), Johnny Moreno (34 ST) por Rionegro.



Goles: Adrián Ramos (13 PT, de cabeza). 2-0: Santiago Moreno (41 ST). 2-1: Álvaro Angulo (14 ST). 3-1: John Arias (32 ST).



Expulsado: ()

Figura: Adrián Ramos (8)

Árbitro: Mario Herrera (6).

Estadio: Pascual Guerrero

Asistencia: Sin público.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces