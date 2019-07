Las caras nuevas de América para el segundo semestre de la Liga

América de Cali se prepara para el inicio de la Liga II-2019 y hasta el momento ha sumado seis caras nuevas para el segundo semestre del año. La más importante es la del técnico Alexandre Guimaraes, quien busca imprimirle su estilo al rojo escarlata.



Sin embargo, para esta segunda parte del año, América tendrá que asumir el campeonato sin Fernando Aristeguieta, la figura del equipo en el último semestre.

Altas: Alexandre Guimaraes (DT), Edwin Velasco (Ex Once Caldas), Michael Rangel (Ex Junior), Neto Volpi (Ex Pasto), Juan Pablo Zuluaga (ex Jaguares), Matías Pisano (ex Aldosivi).



Bajas: Fernando Aristeguieta (Morelia de México), Misael Riascos, Haider Borja, Julián Guevara (Pasto), Carlos Bejarano (Pasto), Kevin Viveros (Depor), Andrés Álvarez (Depor), Jeison Pinillos (Depor), Jonathan Pérez (Huila), Daniel Buitrago, Árnol Palacios, Romir Balanta, Jhoaho Hinestroza.