América tiene los penaltis en la mira contra Junior y anuncia ataque

A horas de la gran final de la Liga II, América de Cali hace enormes esfuerzos por mantener los pies en la tierra, sin dejar de ilusionarse con la posibilidad de un nuevo título después de 11 años de ayuno.

El técnico Alexandre Guimaraes analizó todas las variables y señaló, antes que las fortalezas de un Junior que buscará el triplete, a las virtudes de sus dirigidos y las claves de la buena campaña.



Más efectivo en penaltis

Nosotros por supuesto queremos ganar el partido en los 95 que se juegan, veremos lo que va sucediendo si al final se empata, pero por nuestra cabeza no pasa la situación aunque obviamente la hemos practicado.



¿Cambió el discurso tras empate en Barranquilla?

Hemos estado hablando todos estos días sobre que tenemos la opción latente de finiquitar el torneo en casa, que era lo que habíamos pensado, Los jugadores están muy conscientes, muy enfocados, después ya el partido nos dirá el resultado final. Espero contar con todo el plantel a disposición, hoy en la tarde tras pasar por las habitaciones el médico me dirá quiénes están y quiénes no para el partido.



La clave del buen rendimiento de local

Es apegarnos a un libreto que los jugadores han entendido, ser contundentes y ser muy fuertes, con todo el equipo, defensivamente. Mañana tendremos que seguir ese camino para ganar.



Las fallas en los rebotes

Hemos trabajado toda la temporada, pero en estos partidos finales estoy seguro que si te digo que vas a jugar la final, corres más de lo que piensas que puedes. Acá todos han hecho un esfuerzo extraordinario. Y mañana seguro que correremos y jugaremos como lo hemos hecho.



El balance personal de Guimaraes

Hemos llegado hasta acá gracias al plantel que tengo: no solo fue cabeza de serie en cuadrangulares sino que llega en igualdad de condiciones con Junior, así que lo veo con la satisfacción de que en este periodo tan corto hemos logrado cosas tan importantes como el regreso a Libertadores y tenemos la oportunidad de que la temporada sea mejor aun así, pero será un juego durísimo, así como el primero.



Ser el primer DT extranjero campeón en América

Sinceramente no pienso en nada, hasta que llegue el momento lo pensaré.



La experiencia en finales de un Junior con una base con dos títulos

Aportando la experiencia y la tranquilidad de haber vivido estas situaciones, respaldándome en los capitanes del equipo, que han hablado con todos los compañeros del plantel y luego veremos el rendimiento, la convicción y la determinación del primer juego allá, me dejaría tranquilo que los jugadores estén a la altura del partido más importante de su carrera deportiva. Peor no fantaseo mucho con eso.



Mensaje para los hinchas, 11 años después

Intentar controlar esa expectativa sería una tontería, los hinchas están felices porque los jugadores les dan eso. Después es continuar lo que ellos han hecho siempre en el estadio lleno, que nos hagan sentir que estamos en casa, apoyados todo el tiempo, necesitamos ese empuje y aliento para que los futbolistas den todo lo que tienen. Y al final que sea todo en paz, es solo un partido de fútbol, una final en la que los esperamos con la roja puesta y la felicidad de vivir una experiencia que hace mucho no la tenían.



Junior, fuerte de visitante

El comportamiento de ellos de visita es parecido al nuestro, se sienten cómodos. Nosotros dentro de eso tenemos que llevar el juego a las zonas que más nos convenga para que su fortaleza no se ve tanto.



La clave para imponer tan pronto su estilo en América

El secreto siempre son los jugadores, uno trae su propuesta pero el convencimiento de ellos es el que da los resultados. La atención de ellos desde el primer día nos permite avanzar en un estilo de juego y eso ha permitido ganar partidos para llegar a esta instancia. Los entrenadores somos lo que somos debido al convencimiento de los jugadores.



La fortaleza de América en el medio campo

Cuando uno reúne a buenos jugadores ellos se complementan. En ese sector ha sido vital eso, un complemento muy rápido. No hablo de Juan y Marlon y eso se ve porque ya tenían seis meses juntos. Si no tuvieran la validad y el desarrollo táctico que tienen nos habría costado un poco más.



¿Esperar o atacar?

Tenemos una conducta clara en casa, así lo demuestran los números y los hechos debemos ir observando de acuerdo a lo que uno imagina si Junior lo hará o no y luego jugar a lo que a uno le gusta, es como un juego de ajedrez.



Volver a un título después de diez años…

Significa que cada diez años es mi año de suerte.



Ensayar o no los penaltis

Va de acuerdo a la voluntad que los jugadores tengan en el ensayo, hay encargados y unos más y lo han tomado con mucha seriedad y eso te da tranquilidad de saber que tenemos los jugadores pensados para una primera y una segunda ronda.



Lo más difícil antes de la final

Controlar el entorno más que lo interno del equipo. Tratar de que nada se te escape porque esto puede marcar diferencia en el juego, en la focalización. Es uno de los mejores trabajos que he hecho y estamos todos con al ilusión de dar una alegría más a la afición del América pero para eso tenemos que jugar mucho mejor que hasta ahora, correr mucho más y hacer que la moneda caiga de nuestro lado, que es un factor que no se puede controlar.