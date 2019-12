Un hombre clave en último título de América dio consejo contra Junior

La del 2008 fue la estrella 13 del América de Cali y la última conseguida por los ‘diablos’ en el balompié colombiano, antes del irse al descenso. Esa generación, dirigida por Diego Umaña, mezcló experiencia y bastantes jugadores jóvenes, que lo convirtieron en un equipo de una notable expresión futbolística.





Entre los miembros de dicho plantel figuró el volante Jaime Córdoba, del populoso Siloé, barrio conocido como el ‘pesebre de Cali’ y del que han salido importantes figuras. Fue él quien anotó el último gol de América de Cali en la final que ese año los escarlatas le ganaron 3-1 al Medellín en el Pascual Guerrero, después de haberse impuesto 0-1 en el Atanasio Girardot.



Córdoba, que también estuvo en Junior, Cortuluá, Nacional, Pasto, Cúcuta, Once Caldas, Rionegro Águilas y Quindío, señaló que “estamos haciendo fuerza, aportando este granito de arena para que América pueda sumar esa estrella ante un equipo que viene siendo muy fuerte en nuestro país y que seguramente se va a disfrutar mucho si la ganamos”



El mediocampista se refirió a la evolución que ha visto en el equipo del que es hincha y el rival de turno: “Es un América que viene mejorando. Se ha consolidado en la zona defensiva, que tiene un hombre importante como Rangel arriba, Carrascal en el medio con Paz, y un Junior que es el bicampeón de nuestro país, con jugadores como Teo, Viera, que son las insignias de ellos, el mismo Narváez, esperamos que sea una bonita final, sobre todo que den un mejor espectáculo porque la primera final fue un poquito apagada, que ésta sea mucho mejor y que sea América el que la gane”.



Acerca del recuerdo que tiene por haber sido el hombre que selló el triunfo rojo en el título de 2008, dijo que “Feliz porque pude quedar en la historia por haber hecho el último gol de América en una final”.



De igual forma, les hizo una recomendación a los actuales miembros del plantel escarlata: “Era algo parecido y ahora se siente, me imagino que los muchachos deben estar ansiosos, pero deben estar concentrados, no creerse campeones, para nosotros fue mucho mejor porque allá ganamos 1-0 y ya no nos creíamos, pero Medellín nos hizo un gol empezando y allí sentimos el apagón pero después menos mal se nos dieron las cosas”.



Córdoba les hizo también un reconocimiento a los aficionados del equipo: “Quedan 90 minutos, que se pueden ganar en el último minuto, con inteligencia se puede esperar a este Junior, la gente que siga alentando, contra Santa Fe fue vital el aliento del público. El jugador número 12 es la hinchada, todos lo sabemos, pero Junior es un equipo grande, de 9 títulos que ha ganado, 7 los ha conseguido por fuera, lo que quiere decir que no le pesa por fuera. América tiene que aprovechar que cierra de local y que la hinchada está alentando mucho, pocas veces ha terminado en el Pascual y creo que la hinchada pesará para este partido”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces