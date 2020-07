Yesus Cabrera y su opinión del nuevo entrenador de América de Cali

América de Cali, confirmó a través de su máximo accionista, Tulio Gómez, al argentino Juan Cruz Real como su nuevo director técnico, a la espera de que se realice la Asamblea de la Dimayor -en la que se modificarán los estatutos- y que posteriormente el balón vuelva a rodar en Colombia.



Ante la salida de jugadores que venían siendo titulares como Matías Pisano y Michael Rangel, el cartagenero Yesus Cabrera es uno de los llamados a pelear un cupo en el onceno escarlata.

El volante habló en el Súper Combo del Deporte sobre las pruebas moleculares que le tomarán al grupo entre este viernes y sábado, además de la escogencia de Cruz Real como timonel.



Cabrera sostuvo que “la orden es iniciar la primera fase, los exámenes del covid, vamos a hacerlos, y luego los entrenamientos individuales a partir del 16 de julio”.



Cómo será la forma “Dos días, 10 y 11 de julio, me imagino que se dividen en dos grupos, por horas, me imagino que va a ser individualmente y cada uno va a llegar a la hora estipulada. La orden es llegar directamente al laboratorio”.



Acerca de la confirmación que hizo Tulio Gómez este jueves en Antena 2 sobre Juan Cruz Real como nuevo entrenador, dijo que “nosotros estábamos esperando la noticia oficial, sabemos cómo se mueve este tema de las redes cuando se está próximo a una información de estas. Por mi parte siempre espero la noticia oficial. Lo cierto es que acabamos de dejar un técnico que nos dejó muchas cosas, que era como un padre para nosotros y que lo vamos a extrañar mucho, ya sabemos que somos profesionales y que con el que viniera vamos a estar prestos y dispuestos a lo que disponga”.



De la salida de Matías Pisano en la mitad de la cancha, reconoció la responsabilidad que debe asumir en adelante: “Digamos que este rol lo he ocupado varias veces, teníamos un equipo con muchas herramientas, donde si no resolvía uno resolvía el otro, en este caso me parece que se van dos hombres importantes, pero aún tenemos herramientas con qué jugar, hay una muy buena nómina, obviamente son bajas sensibles, jugadores que marcaban la diferencia y nos van a hacer falta, pero hay que asumir ese rol, asumir responsabilidades entre quienes quedamos, nos mantenemos jugadores que estuvimos en el título, que queremos seguir con ese estatus que nos dio el título, tenemos que asumir un rol más protagonista. Se nos fueron jugadores importantes, pero son cosas que pasan en el fútbol”.



Sobre la relación que tenía con el argentino y lo que le dolió su partida, respondió: “Obviamente, porque se tenía una amistad dentro y fuera de la cancha, uno está acostumbrado a estas cosas, pero lo que le duele a uno es que se obtuvieron cosas importantes con este grupo y ver todo lo que pasa, uno no puede caerle encima al club porque se da una situación en el mundo que nunca antes se había visto, da un poco de nostalgia porque hace unos meses estábamos celebrando un título, luego estábamos comenzando un semestre con unas incorporaciones muy buenas, teníamos muchas herramientas para ir por más, de una Copa Libertadores en la que habíamos conseguido un triunfo importante. ‘Matute’ es un gran profesional y persona, lo digo porque siempre concentrábamos y se le veía el profesionalismo. Duele la salida de él, de Rangel, de Pedrito (Franco) que era un líder, aunque no tuvo mucha participación siempre su experiencia la ponía a disposición del grupo, Zuluaga…. Habíamos creado una familia dentro y fuera de la cancha, y por ahí se nos escapa eso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces