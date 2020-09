‘Nos enfocamos en afianzar una idea y un modelo de juego’: Cruz Real

En América de Cali hay tranquilidad. No solo el triunfo 1-2 de visitante lo deja más cerca de levantar uno de los trofeos que no tiene como el de la Superliga, si empata o derrota este viernes (7:00 p.m.) al Junior el Pascual Guerrero.



El técnico Juan Cruz Real atendió a la crónica deportiva vallecaucana en rueda de prensa este jueves, a 24 horas del partido de vuelta de la Superliga frente a Junior, en el Pascual Guerrero.



Elogió la forma en que los jugadores están interpretando su idea futbolística y señaló que respeta al Junior por la calidad de sus jugadores y por la experiencia de Julio Avelino Comesaña.

¿Les pidió a los jugadores mantener el juego que hicieron en Barranquilla y hay que mejorar la definición? “Debemos tener claro que este es un partido distinto y debemos estar enfocados en poder sostener un nivel de juego que nos lleve al objetivo de ganar partidos, que son todos distintos, y eso es lo primero que debemos tener claro. Con respecto a la eficacia, se va logrando con rodaje, con trabajo y entrenamiento, no tengo duda que si nosotros podemos tener un volumen de ataque alto y situaciones de gol, en algún momento esas situaciones se van a concretar y tenemos que seguir por el mismo camino”.



¿Vamos a ver la misma idea del juego de ida, teniendo en cuenta la ventaja? “Repito que este es otro partido, tenemos que enfocarnos en seguir afianzando una idea y un modelo de juego, tenemos que estar convencidos como estuvimos en Barranquilla, los jugadores han demostrado que la idea principal de lo que queremos hacer ha sido aceptada y la verdad con sorpresa para nosotros bastante rápido, pero tenemos que saber que hay que seguir evolucionando, tenemos que seguir pensando así, porque en realidad la ventaja es casi inexistente, así que hay que estar con la guardia alta”.



¿Cuenta con Duván Vergara para lo que resta y Copa? “No sabría qué contestar, hoy Duván está con nosotros, la realidad es que está, estamos enfocados en que él pueda seguir evolucionando como futbolista, creo que si sigue evolucionando y mostrando lo que ha hecho está para cosas muy importante, mientras que esté con nosotros trataremos de ayudarlo como grupo para que él se siga potenciando”.



¿Cómo se imagina la propuesta del Junior en Cali, teniendo en cuenta que perdió en casa? “No lo sé, pero no voy a descubrir nada, como lo dije en la anterior rueda de prensa, Junior tiene jugadores de mucha jerarquía como creo que los tiene también América de Cali, tiene para mí un gran entrenador, muy sabio, al cual respeto mucho con total sinceridad, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que debemos hacer, honestamente estamos enfocados en seguir evolucionando, tomando este partido como lo que es, una gran final, sabiendo que es una diferencia mínima, que no nos podemos confiar en el más mínimo sentido y entendiendo que para nosotros es la oportunidad para darle a la institución un título que no tiene, las oportunidades en la vida se dan pocas y hay que aprovecharlas”.



¿Con la ventaja que tiene será más ofensivo o esperará lo que le plantee Junior? “Nosotros respetamos mucho al rival, estamos en un proceso de consolidar una idea, que para poder desarrollarla no puede cambiar, quizás el otro día se habla más del segundo tiempo por el tema de que se pudieron conseguir los goles, a mí me da la sensación que en el primer tiempo el equipo tuvo también una propuesta muy ofensiva, de hecho recibimos los datos estadísticos de lo que fue el partido y si vamos a esos datos, tanto cuando estábamos once contra once como cuando estuvimos con ventaja de un jugador más, esas cifras se mantuvieron, solo que al principio del partido fue una cosa y al final otra, así que tenemos que estar enfocados en mantener una idea, no es fácil, pero estamos muy convencidos de seguir luchando por el mismo camino”.



¿Ha pensado en rotar su formación teniendo en cuenta el partido de Copa Libertadores el próximo miércoles? “La nómina nuestra hoy no es tan extensa como al principio del año, pero creo que tenemos una nómina muy competitiva y con mucha confianza a nuestros jugadores, puede que hagamos unos cambios, no lo tenemos definido aún, pensando en lo que lo que es este nuevo partido y que algunos jugadores vayan teniendo minutos, no lo tenemos definido, pero es una posibilidad”.



Cruz Real le salió al corte a una pregunta para Adrián Ramos en la que se mencionó su falta de protagonismo en el área: “Me parece que Adrián ha mostrado mucho protagonismo, de hecho, el penal, que por infortunio no lo pudimos concretar, se lo hicieron a él, el trabajo que él hace defensivamente es muy importante para el equipo, tuvo posibilidades al final del partido que por esas cosas del fútbol no se pudieron finalizar, creo que el protagonismo lo está teniendo, hay que nada más ser un poco paciente para que las situaciones esas finalmente las podamos concretar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces