Adrián Ramos sigue en ceros: ¿cuánto se demoró en marcar antes?

América de Cali jugará la final de la Superliga contra Junior este viernes. El cuadro rojo va por 2-1 a favor en el resultado global y espera sumar otro título a su historia.



Claro que hay temas que se van manejando, pues la salida de Michael Rangel, el goleador, dejó un importante hueco en la zona ofensiva y el candidato principal para 'no extrañar' a Rangel es Adrián Ramos, figura e ídolo del equipo.

Su edad no es un tema por dejar pasar, pues el atacante ya tiene 34 años y las lesiones también lo han atormentado en el inicio del campeonato. Sin embargo, el atacante ya completa seis partidos jugados y no ha podido anotar, incluyendo el juego de ida contra Junior el pasado martes.



Así las cosas, le hacemos un resumen del tiempo y partidos en los que Adrián Ramos se demoró en anotar desde que llegó a sus clubes. Recordemos que pasó por Hertha Berlín, Borussia Dortmund y Granada.



En Hertha Berlín, el futbolista jugó el primer partido y marcó en ese encuentro contra el TSV Múnich. Con Borussia Dortmund, el colombiano también marcó en su primer partido y fue contra Augsburgo en la victoria por 2-3. Con Granada, al atacante le costó un poco más y marcó a su cuarto partido jugado en España; pero fue un doblete en el 4-1 sobre Real Betis.



Así las cosas, el delantero sigue en ceros y espera que pronto se le abra la portería para celebrar con el conjunto americano. Recordemos que, hasta el momento, no ha anotado oficialmente, aunque sí lo hizo en pretemporada.