Huila le hizo ver el 'diablo' al América y lo venció 0-1 en el Pascual

Al América de Cali parece habérsele detenido el tiempo. El equipo de Alexandre Guimaraes sufrió demasiado este miércoles con Huila en el Pascual Guerrero, cayó 0-1 en la fecha 14 y sigue dando muchas ventajas en la Liga II-2019.

Le ha costado bastante al conjunto escarlata enfrentar a rivales que están en la parte baja o comprometidos en la tabla del promedio y eso lo ratificó Jorge Luis Bernal con su onceno, que vino a jugar mano a mano, llegando dos veces en el primer minuto ante una defensa que cada vez deja más preocupaciones.



América reaccionó un poco durante los 15 minutos siguientes, pero luego perdió chispa, con una producción colectiva que llenó de incertidumbre a la escasa afición que asistió al escenario sanfernandino. Para clasificar le faltarían teóricamente 7 u 8 puntos, que hasta ahora le han producido sudor y lágrimas, además que lo que vienen de atrás siguen acortando diferencias.



Ni siquiera los motivó el homenaje del intermedio a las campeonas de la Liga Femenina, que en gran final derrotaron al DIM.



El cuadro opita hizo presión alta y le complicó el accionar del anfitrión. Bayron Garcés y Andrés Amaya cambiaron de costado constantemente y confundieron el bloque medular y la zaga roja.



En el minuto 42, Bayron Garcés aprovechó un rechazo corto de Juan Pablo Segovia al salir a enfrentar a Duarte y decretó con remate cruzado de pierna zurda el 0-1.



América reclamó una mano de Felipe Cardoza en un remate de Vergara dentro del área grande, pero el árbitro Jonathan Ortiz no consideró la acción.



Juan Diego Nieva y Jefferson Murillo entraron en el inicio del complemento para tratar de cambiar el panorama, pero nada le salió a Guimaraes.



Minuto 8 otra vez Garcés llegó susto al cuarteto posterior, qué dolor de cabeza, mientras que Rangel y Vergara no pudieron finalizar llegadas en el último cuarto, lo mismo que Segovia en un cabezazo.



La angustia e impotencia se apoderaron de los hombres que debían resolver en terreno opita. Al minuto 23 un tiro libre de Yesus lo salvó Banguera sobre el vertical derecho y a los 38 fue Michael Rangel el que desperdició con un remate diagonal frente a Banguera.



Murillo cabeceó un rebote de Banguera y salió a celebrar, pero el juez de línea uno levantó su banderín. Triste final para un América confundido y sin argumentos.



Los rojos perdieron su invicto de local en el segundo semestre y desde abril de 2009 no se presentaba una victoria del Huila sobre América en el Pascual Guerrero.



En la fecha 15 de la Liga, los ‘diablos’ visitarán al Cali en el clásico vallecaucano el domingo 6 de octubre (5:00 p.m.) y Huila será local ante Envigado el sábado 5 (6:00 p.m.).



Síntesis América 0-1 Huila



América: Neto Volpi (5); Daniel Quiñones (4), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (4), Edwin Velasco (5); Rafael Carrascal (5), Carlos José Sierra (5), Yesus Cabrera (5), Matías Pisano (4), Duván Vergara (5); Michael Rangel (5).



Cambios: Juan Diego Nieva (4) por Daniel Quiñones (1 ST), Jefferson Murillo (5) por Matías Pisano (1ST) y Jeison Medina (5) por Carlos José Sierra (30 ST).



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Huila: Giovanny Banguera (7); Geovan Montes (6), Víctor Moreno (6), Luis Felipe Cardoza (7), Luis Mosquera (6); Harold Rivera (8), Jean Carlos Pestaña (6), Diego Moreno (6); Andrés Amaya (7); Bayron Garcés (7), Ómar Duarte (7).



Cambios: Michael Ordóñez (5) por Diego Moreno (18 ST), Michael López (5) por Bayron Garcés (37 ST) y Jonathan Pérez por Andrés Amaya (45+3 ST).



D.T.: Jorge Luis Bernal.



Goles: 0-1: Bayron Garcés (42 PT).



Amonestados: Matías Pisano (32 PT), Daniel Quiñones (41 PT), Michael Rangel (16 ST) por América. Jean Carlos Pestaña (34 PT), Geovan Montes (8 ST), Ómar Duarte (44 ST), Giovanny Banguera (45+7 ST) por Huila.



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular



Figura: Harold Rivera (8)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 1.500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Jonathan Ortiz (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces