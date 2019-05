América no baja los brazos: piensa en Pasto y espera una mano de Unión

Pese a la victoria 1-0 de Millonarios sobre Pasto en El Campín, que dejó a los albiazules con 10 puntos y la primera opción para clasificar a la final de la Liga I-2019, América de Cali sigue concentrado para encarar la quinta fecha del cuadrangular A, en la que recibirá el sábado (6:00 p.m.) a los nariñenses nuevamente con la obligación de obtener una victoria y que Unión Magdalena le dé una mano empatándole o ganándole a Millonarios en Santa Marta.

La superioridad de los capitalinos está de manifiesto, y más cuando se enfrenta al conjunto más débil y que todavía no suma en la llave, pero en el fútbol nada está escrito y la historia hay que escribirla en cada partido.



Esa es la única alternativa que tienen los escarlatas para seguir con vida e ir en la última fecha a jugársela toda en Bogotá contra los embajadores, y se medirá a Pasto sabiendo el desenlace de la confrontación en la ‘bahía más linda de América’. Si Millonarios logra nuevamente los tres puntos y Pasto no se impone en el Pascual Guerrero, todo estará consumado en favor del cuadro orientado por Jorge Luis Pinto.



Las constantes lluvias caídas en Cascajal no han permitido que los rojos realicen sus entrenamientos de forma normal y es por ello que martes y miércoles lo harán en el Club Campestre, mientras que se trasladarán al Estadio Pascual Guerrero para la práctica de fútbol.



Por ahora el grupo no presenta novedades médicas, excepto el caso del lateral izquierdo Héctor Quiñones, que ya se unió a trabajos de recuperación.



El volante Luis Sánchez, que en las últimas fechas ha recibido la confianza de ser titular, señaló que “infortunadamente contra Pasto y Millonarios no tuvimos la suerte de sacar los tres puntos, ahora hay que pensar en el juego del sábado, lograr la victoria, que es lo importante, y ya luego veremos que pasará contra Millonarios. Estamos muy motivados, tenemos la mayor confianza en el ‘profe’ Jersson, todo el equipo está trabajando de la mejor manera, todos queremos llegar a la final y tenemos fe para alcanzar lo que buscamos. Todos estamos cuentas de que se nos pueden dar los resultados, ganar los dos últimos partidos y que Unión Magdalena no se vaya en blanco contra Millonarios”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces