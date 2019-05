Así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga I-2019

La Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga I-2019 en la que se podría definir al finalista del grupo A y se podría apretar más la situación en el B.



El A se jugará el sábado en Santa Marta y Cali, mientras que el B tendrá acción en Ibagué y Barranquilla.

CUADRANGULAR A



1 de junio



Unión Magdalena vs Millonarios FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN



CUADRANGULAR B



2 de junio



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: RCN



Atlético Junior vs Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports