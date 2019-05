'Si no le ganamos a Pasto, no habremos hecho nada': Jersson González

Jerson González tenía claro que sacándole los seis puntos al Unión Magdalena en el cuadrangular A podía resarcirse de los malos resultados del comienzo de América de Cali en la semifinal de la Liga Águila I-2019. Por ello, después de lograr el objetivo se mostró satisfecho y espera que Millonarios y Pasto empaten en Bogotá para que los números le sigan favoreciendo.

El entrenador escarlata manifestó estar “muy contento, muy tranquilo, agradecerle a Dios por la manera en que se jugó, con sacrificio, se intentó jugar, se jugó bien, un primer tiempo en el que nos ponemos arriba con un autogol, pero de todas maneras antes tuvimos otras opciones, entonces se estaba llegando bien al arco contrario y la jugada de Daniel, de esa actitud, de esos deseos de querer a pelear un balón como lo peleó y que Yesus la meta, eso dan ganas de pensar cosas como siempre las he pensado, positivamente. Un segundo tiempo en el que era de meterle un poquito más de manejo con los jugadores que hay de experiencia y gracias a Dios se ganó y se ganó bien”.



Sobre el módulo táctico inicial, que luego cambió a una propuesta más ofensiva en el segundo tiempo, señaló: “Es dependiendo de cómo vaya el partido, en ningún momento se sufrió, si eso pasa uno puede hacer muchos cambios en ofensiva. Si el partido se va sufriendo se puede cerrar con Pedro Franco o tres centrales o Guevara en la mitad, pero este juego nunca se sufrió, siempre pensamos en ir hacia adelante, nos falta construir más en ataque, un poco más en confiar y creer más en el paso de los laterales. Vamos paso a paso, hemos ganado 6 puntos, pero realmente no hemos ganado nada, nos colocamos a un punto de los líderes, Pasto y Millos, pero tenemos otra final en la próxima fecha”.



¿Qué cuentas hace? “El equipo fue muy parejo, hizo muy buen partido; la actitud me deja muy tranquilo, las cuentas son claras: así haya un ganador en Bogotá igual nosotros tenemos que hacer lo nuestro, porque todavía nos faltaría y cada equipo tiene otro partido por disputar, estamos allí, así como resalto lo positivo no podemos olvidar lo negativo, dimos mucha ventaja en los dos primeros partidos, necesitamos coger más ritmo de trabajo, nos queda una semana larguita, vamos a trabajar con la misma actitud, sabemos que si no sacamos los tres puntos ante Pasto no habremos hecho absolutamente nada, entonces paso a paso y con mucha humildad y tranquilidad para enfrentar esos partidos”.



En cuanto a su objetivo de arrinconar al rival y su opinión de la sociedad de Yesus-Luis Sánchez, que funcionó en los dos partidos ante Unión, dijo que “La idea era presionar arriba y se logró, nunca me ha gustado estar atrás sino que el equipo esté bien parado. Fernando (Aristeguieta) hace un buen trabajo en recuperación, porque él es el primer defensa nuestro y afortunadamente hacemos dos goles así. La sociedad Yesus-Sánchez es como papá e hijo, se dicen así, se complementan bien, van en la misma habitación, la han pegado muy bien y esas sociedades dan para que en la cancha suceda lo que ocurre afuera”.

Estamos muy tranquilos sobre la manera en que se ganó, no hemos ganado nada, pero siempre queremos un poco más, hoy estamos positivos y tan compenetrados que sabemos que las cosas van a salir bien

De haberse acomodado en materia de diferencia de goles frente al Unión, aunque dilapidó varias, Jerson sostuvo que “en Santa Marta tuvimos tres opciones muy claras para haber aumentado el marcador, lo de Millonarios y Pasto ya pasó, lo quise recordar porque no hay que olvidar lo negativo, cada día sale el sol y estamos muy tranquilos por la manera en que se está jugando. Hemos mejorado en la tenencia de la pelota, tanta tenencia en los centrales a mí tampoco me gusta, pero eso es de trabajo, de movimientos; la hinchada de pronto se desespera un poco porque no está acostumbrada a ese juego, pero eso es de trabajo y poco a poco vamos logrando lo que me gusta y creo que también le gusta a la gente”.



Finalmente, se refirió a la buena cuota que tiene al rojo como el equipo goleador del grupo y su mensaje a la afición para que la gente vuelva a creer frente al Pasto: “Estamos muy tranquilos sobre la manera en que se ganó, no hemos ganado nada, pero siempre queremos un poco más, hoy estamos positivos y tan compenetrados que sabemos que las cosas van a salir bien, a la hinchada no le voy a recriminar nada, ellos pagan su boleta para venir, viven eso y me gusta cómo lo viven, me da alegría ver el estadio lleno. Los invito a que sigan creyendo en nosotros y que Pasto sienta esa presión”.



Sobre la mejoría que ha tenido Aristeguieta al marcar tres goles en los dos últimos partidos, adujo que “lo de Fernando es muy claro, así son los goleadores, tienen sequías, hay que aguantarlo, es un profesional para entrenar, se ha hecho trabajo de definición, logramos recuperarlo anímicamente, uno siente el abrazo de felicidad y eso nos da alegría por la forma en que está actuando”.



Por su parte, Gonzalo Martínez, asistente del Unión, señaló que “infortunadamente los resultados no se han dado, reflexionar sobre lo que pasado, que esto es fútbol y cada día hay que dar más. Hasta que hicimos el autogol el partido estaba controlado, después de eso tuvimos desespero y ansiedad, y ellos se encontraron con más goles”.



Sobre lo que ocurrió con su equipo en el cuadrangular, Martínez explicó que “llegamos hasta esta instancia, pero infortunadamente las cosas no nos han salido bien, es cuestión de seguir trabajando, lo mismo ocurrió en casa ante Pasto, empezamos bien y después nos marcaron. No hemos podido controlar que nos hacen un gol y caímos en errores, siempre les decimos a los muchachos que no podemos ser la cenicienta del grupo y tenemos que revertir esto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces