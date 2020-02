América, a corregir errores y mejorar para enfrentar a Medellín

América de Cali debe pasar rápido el trago amargo del asesinato de uno de sus aficionados, la derrota 2-1 frente al Deportivo Cali y aparte, perder a dos jugadores importantes para la próxima fecha de la Liga I-2020.

Frente al Medellín no podrán ni Rafael Carrascal ni el goleador Michael Rangel, quienes fueron expulsados en el clásico vallecaucano 290 cuando el compromiso estaba igualado y con acciones que favorecían a los rojos.



Este sábado (4:05 p.m.) el cuadro escarlata volverá al Pascual Guerrero, con público, para recibir al Medellín, en uno de los partidos más interesantes de la quinta jornada, en la que deberá ganar si quiere volver a la punta, o por lo menos mantenerse entre los primeros cuatro.



El volante Carlos José Sierra tuvo una leve mejoría el sábado e incluso estuvo dos veces frente a David González, aunque en ambas ocasiones perdió ante el guardameta antioqueño.



Sobre las desconcentraciones que permitieron los goles del Cali en momentos clave, Sierra dijo que “es complicado, tenemos que ser maduros, somos los campeones y esas situaciones no pueden volver a pasar”.



Por su parte, Duván Vergara, anotador del único gol de su equipo, señaló que en el mejor momento de América llegaron las expulsiones de Rangel y Carrascal: “Ellos (el Cali) comenzaron muy bien los primeros minutos, consiguieron el gol y de allí se echaron para atrás y el resto del partido fue de América repuntó, pero las expulsiones, luego un error de nosotros mismos, no podemos dar ventajas así”.



En cuanto a qué hace falta para ser más efectivos: “Tuvimos varias llegadas, pero no las pudimos concretar”.



Por su parte, Yesus Vergara manifestó que “cuando ellos hicieron el primer gol, a pesar de las expulsiones estábamos aguantando el resultado; ya cuando marcaron el 2-1 era muy complicado ir por el partido. Pero la verdad es que mejoramos mucho en cuanto al juego, ahora mantener el arco en cero es una de las cosas a mejorar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces