Guimaraes criticó expulsiones de América: ‘El árbitro se precipitó’

Pese a la derrota 2-1 en Palmaseca frente al Cali en el clásico 290, el técnico Alexandre Guimaraes manifestó que ha sido el mejor partido que ha jugado su equipo en la presente Liga I-2020.



El entrenador escarlata dejó en duda el arbitraje del bogotano Andrés Rojas, especialmente en las decisiones que terminaron en las expulsiones de Michael Rangel y Rafael Carrascal.



¿Cuál era la idea en el momento en que se empataba y pierde dos jugadores por expulsión? Hubo que hacer otras cosas: “Primero, quiero que resaltar el muy buen juego que el equipo hizo, tal vez en el mejor partido que hemos jugado hasta ahora nos toca que perder. Hubo un gol tempranero de ellos, después de eso el equipo se adueñó del partido, de la cancha, pudimos desplegar diferentes tipos de situaciones en ataque, sin estar despistados, generamos en el primer tiempo bastantes ocasiones de gol”.



Agregó que “en el segundo tiempo igual, volvimos a entrar en el partido muy bien, y el portero de ellos estuvo fenomenal; lo que cambia todo definitivamente son las dos expulsiones, estábamos encima de ellos, habíamos hecho lo suficiente para hacerles presión arriba incomodándolos, después, ellos tenían que retroceder. Luego se da lo que vimos, me parece que hubo una precipitación del árbitro, de una decisión, independientemente de que a Rangel le hayan sacado esa segunda amarilla o no, luego lo de Carrascal, allí marcó todo el recorrido del partido. Después, específicamente, por las ansias de nosotros fue una jugada en que veníamos saliendo, podíamos quizás manejar diferente el contragolpe, pero ellos recuperarnos y no había nada que hacer, pero repito; el juego del equipo hoy me deja muy buen conforme y positivo para lo que se viene el sábado esperando al Medellín”



¿Después del gol cuáles fueron las indicaciones y qué planificó luego de las dos expulsiones? “Después de las dos expulsiones no había otra que sostener, teníamos que reagrupar el equipo haciendo casi un 4-3 en donde por las características, Cabrera y Pérez se juntaran más con Paz, y juntar a Ramos arriba esperando alguna situación. Eso lo manejamos bien, ellos llegaban a los costados, pero después no tenían una opción clara. Después se da el segundo gol de ellos, en el que no nos salió bien la jugada y ellos finiquitaron bien”.



Finalmente, explicó que “era muy claro lo que pretendíamos hacer en la zona en que queríamos, incursionamos varias veces, pero no marcamos, ya sea por la actuación del arquero rival o porque no fuimos certeros en el remate. Hoy desplegamos un buen juego colectivo y fuimos solidarios, es lo mejor que hemos hecho colectivamente, en el primer tiempo llegamos a las zonas que queríamos, pero el arquero de ellos estuvo muy bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces