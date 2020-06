La promesa que en el día del padre Martínez Borja le recordó a su mamá

Cristian Martínez Borja fue jugador destacado en el ascenso de América de Cali y hasta su presencia en la temporada 2018, el hombre de los goles en el conjunto escarlata.



Desde julio de 2018 hace parte del plantel de la Liga Deportiva de Quito, en el que venía recuperando su esencia anotadora, pero este domingo, a raíz de la celebración del día del padre en Colombia, le envió un mensaje a su mamá, reconociéndole el gran esfuerzo que siempre hizo su progenitora en la doble función.

Aquí está el mensaje del atacante colombiano:



“Mi madre fue papá y mamá a la misma vez. Me crió vendiendo helados, crecí lleno de almanaques y fotos del América de Cali pegados en las paredes de una humilde casa, con una madre enamorada de este club.



Al desayuno, al almuerzo y a la comida siempre me decía: ‘vos tenés que jugar en el América. Eso fue siempre y por toda la vida, hasta que crecí y jugué en Santa Fe, aunque le cambié su casa y quise tenerla en un pedestal sin hacer nada, ella renunció a vivir en un mejor barrio y a vivir sin hacer nada. Porque aunque yo tuviera dinero nunca quiso depender de mí, pues siempre me demuestra que es una guerrera y le gusta ganarse lo suyo, nunca desprenderse de la casita humilde.



Me reprochaba todos los días el hecho de jugar en Santa Fe, algunas veces ni contestaba mis llamadas pues me veía como un rival de su equipo amado. Cuando América cayó a la B, mi madre me lloraba y me decía: ‘usted es el único que puede salvar mi Mechita, quiero verte jugar en América’.



Los Días de Madre al yo darle un detalle, solo me reprochaba que si quería darle un regalo que fuera el ascenso del América. Pues le propuse que si yo le daba el ascenso al América ella dejaba de vender morcilla y helados, y me aceptara darle una casa nueva y así fue… Amo a mi madre como nunca y lo di todo en América siempre, solo fue por ella”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces