Con contrato hasta junio: Pisano admite posibilidad de irse de América

En plena emergencia sanitaria producida por el covid-19, la Dimayor sigue esperando que el Gobierno Nacional apruebe un protocolo de seguridad para que regrese el fútbol en el país.



Se acerca el mes de junio y en medio de la incertidumbre los equipos de fútbol deben resolver el vencimiento o reanudación de contratos de cuerpos técnicos y jugadores.



América de Cali es uno de los tantos que debe llegar a un arreglo con algunos de sus empleados, pero, aparte, no ha formalizado un acuerdo en materia de rebaja salarial, que parecería inminente, según las constantes declaraciones de su máximo accionista, Tulio Gómez.



Entre los futbolistas cuya vinculación concluye el 30 de junio está el extremo argentino Matías Pisano.



El jugador habló con el programa ‘Pauta de Juego’, de Radio Pauta, en Chile, afirmando que hay interés de la Universidad Católica por sus servicios y que incluso ya tuvo contactos con la dirigencia, aunque primero debe solucionar su continuidad o no en el equipo vallecaucano.



Pese a que todavía faltan dos meses para cumplirse el tiempo del contrato, dos factores deben tenerse en cuenta para mirar el posible futuro de Pisano: Uno, que la parte financiera de América de Cali se encuentra muy debilitada por la falta de ingresos, y segundo, que Católica ya tiene el cupo de cinco extranjeros.



Desde Santiago se dice que la gerencia técnica del equipo cruzado, liderada por José María Buljubasich, trabaja con antelación en la búsqueda de nuevos jugadores, aprovechando su buena red de contactos en Suramérica y Europa, y que el argentino les causó una grata impresión en el partido en el que les anotó un gol para la victoria 1-2 por Copa Libertadores, en el San Carlos de Apoquindo.



“La verdad que la Católica es uno de los equipos importantes de Chile, me han contactado pero nada, hay que esperar. Todavía en junio se me termina el contrato acá en América y veremos lo que pasa, si sigo acá o tendré que ir para otro lado. La verdad por ahora hasta junio pienso en el América”, señaló a Radio Pauta.



“Me gustó como juega. Hoy, el club tiene un gran presente en el torneo chileno, aunque en la Libertadores no se le están dando los resultados. Se nota que es un equipo competitivo y que quiere jugar. Conozco a Ariel Holan desde que lo vi dirigir en Independiente. Siempre intenta jugar de abajo y no tirando pelotazos”, comentó Pisano.



Sin embargo, volvió a dar buenas impresiones de ese balompié: “Se habla bien del fútbol chileno. Los equipos importantes se conocen y son los que siempre están en los torneos internacionales. Me han hablado muy bien de la liga. Además, tengo un gran amigo como Matías Zaldivia. Estuve con él en todas las inferiores y me ha dado buenas referencias. Me han contado cosas positivas de la liga, que son competitivos, ordenados y que pagan en términos. Chile es un lindo país para vivir. Esas referencias uno las toma y si sale alguna propuesta se toma por el lado bueno”, remató.



Sobre su perspectiva con América en la también suspendida Copa Libertadores adujo que “la verdad muy buena, hicimos un partido excelente con Gremio, no se nos dio el resultado, pero le jugamos de igual a igual a un equipo que tiene mucha experiencia en la Copa. Luego fuimos a Chile y sacamos un excelente resultado con la Católica, un equipo muy duro y que tenía un buen presente en la Liga. Eso nos da confianza para lo que viene”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces