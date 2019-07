Así formaría Atlético Nacional en el regreso de Osorio a la Liga

Atlético Nacional arrancó un nuevo proyecto de la mano de Juan Carlos Osorio. La ilusión regresó a los verdolagas, que buscarán borrar el flojo primer semestre donde quedaron eliminados de la Copa Libertadores en la segunda fase, en la Copa Suramericana y en los cuadrangulares finales de la Liga I. Las esperanzas se renovaron y el reto está en pelear la Copa Colombia y la Liga II-2019.



Además de Osorio, hasta el momento llegaron siete jugadores que buscarán ser esos refuerzos para conformar el equipo atlético y competitivo que quiere el ex DT de México y Paraguay. Combinando la experiencia y juventud, con jugadores de las categorías inferiores, es la mezcla que el DT risaraldense quiere en su equipo.

Como ya ocurrió en su primera etapa, las ‘rotaciones’, que ahora las denomina ‘alternativas tácticas’, van a estar a la orden del día y definir un equipo tipo para el campeonato será una tarea complicada. Lo que buscará Osorio es que más allá del interprete, la idea de juego no cambie.



Contra Once Caldas, en el siempre complicado estadio Palogrande, Nacional hará su debut en la Liga el próximo sábado 13 de julio, sobre las 7:45 de la noche. Buena medida para un conjunto que ha venido trabajando intensamente cerca de un mes y que ya sumó cinco partidos amistosos.



Tras revisar a los jugadores en la pretemporada, conocer las características y probar distintos modelos de juego, en el último amistoso disputado por Nacional frente a Lanús. El cuerpo técnico verde dio luces de cómo podrá arrancar el campeonato.



Aunque restan varios días de trabajo y hay algunos jugadores en el departamento médico sufriendo golpes y desgastes del mismo esfuerzo de la pretemporada. Se espera que el equipo que pare Osorio sea el que más confianza le de para comenzar con el pie derecho el campeonato.



Nacional podría iniciar su encuentro frente a Once Caldas con esta nómina titular: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Cristian Moya, Alexis Henríquez, Juan David Cabal; Daniel Bocanegra, Jarlan Barrera, Pablo Ceppelini; Yerson Candelo, Vladimir Hernández y Hernán Barcos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín