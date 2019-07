‘Siempre habrá cosas por mejorar y estamos tranquilos’: Alexis Mendoza

Tras su viaje por Estados Unidos, Deportivo Independiente Medellín regresó a los trabajos en la ciudad pensando en el duelo del próximo domingo 14 de julio contra Patriotas FC por la primera fecha de la Liga II-2019. Aunque faltan afinar detalles en lo táctico y estratégico, el técnico Alexis Mendoza se mostró complacido por el nivel que está mostrando el equipo ‘poderoso’.



“El balance es alentador, pero no nos trae confianza en el presente. Podemos dar más, estamos con la idea de no confiarnos en los resultados de los partidos de pretemporada”, precisó Mendoza.



Sobre la pretemporada, el técnico barranquillero señaló que “la preparación ha sido muy buena, vamos a terminarlo esta semana con el amistoso frente a Deportivo La Guaira y preparándonos para la recta final previo al primer partido de la Liga. En cuanto a los jugadores que faltan, necesitamos cubrir un jugador por derecha que nos ayude a suplir la ausencia de Leonardo (Castro), ojalá llegue con ritmo y se pueda adaptar al equipo”.



“Uno siempre quiere más, pensamos a futuro y a medida que avance el campeonato necesitamos alternativas frente a lesiones, expulsiones o bajo rendimiento. Tenemos una prioridad que es el jugador por derecha y luego miraremos quienes más puedan llegar al equipo”, agregó.



Aunque la prioridad es contratar un extremo por derecha, Mendoza no olvida que también necesita un volante creativo que ayude a la generación de fútbol ofensivo. “Buscamos un creativo, hablamos con (Christian) Marrugo y el equipo mexicano (Puebla) no quiso negociar, al ‘Pitu’ (Pablo Barrientos) y tampoco se dio, los directivos saben que necesitamos un jugador de esas características, pero nuestra prioridad ahora es conseguir un extremo por derecha, ojalá venga con ritmo de competencia”.



Por otro lado, hablando de jugadores que estarían siendo ubicados en otros equipos, el DT tocó el caso de Jhojan Valbuena, el volante estaría siendo pretendido por Rionegro Águilas. “A (Jhojan) Valbuena le estamos buscando equipo, no lo vamos a perder de vista y necesita sumar minutos.



Siempre lo tenemos en la mira, lo llamamos y le hacemos seguimiento, es importante para el crecimiento del jugador y que más adelante llegue a aportar”, acotó.



Sobre la llegada de Andrés Cadavid, el técnico precisó que “estamos fortaleciéndonos en defensa, seguimos corrigiendo y mejorando de atrás hacia adelante. Buscamos mantener el arco en cero y luego salir a buscar los resultados”.



Finalmente, habló sobre los juveniles que enriquecen la nómina profesional, sumado a lo que vio en los partidos amistosos frente a Rionegro Águilas, Pachuca de México y Peñarol de Uruguay. “El desarrollo deportivo ha sido muy bueno, supo manejar las cargas físicas. Siempre habrá cosas por mejorar, estamos tranquilos, pero no confiados. Los juveniles han aportado mucho, sabemos que pueden dar más, las posibilidades están abiertas y el que esté en capacidades va a jugar. Queremos hacer una muy buena tarea, ser protagonista, vamos a paso lento, pero seguro. En esa perspectiva queremos trabajar, vamos consolidando el trabajo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín