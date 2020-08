Guimaraes sobre Pioli: 'Es un reconocimiento al fútbol colombiano'

En una entrevista concedida al diario 'La Repubblica', el actual entrenador del AC Milan, Stefano Pioli, aseguró que se ha inspirado en el América de Cali para desarrollar una parte de la táctica de su equipo, que tras el parón, encadenó una buena seguidilla de triunfos en la Serie A: "Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. Pero no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones, las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali".

Tras los elogios del entrenador europeo, el extécnico del equipo escarlata, Alexandre Guimaraes , habló con 'Zona Libre de Humo' y explicó las sensaciones que le dejó recibir aquella noticia: "El reconocimiento a todos nos gusta, un cariñito nos encanta. Es más anoche, al final de la noche, recibí la nota con una felicitación del profe Luis Fernando Suárez".



"Mas allá de eso, para mí esto de la noticia, lo del Mr Pioli del Milan, es un reconocimiento al América de Cali, a sus jugadores y al fútbol colombiano... esta noticia es muy buena”, finalizó.