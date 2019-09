Bobadilla perdió su primer partido con DIM: ‘Fue mi mejor partido’

Deportivo Independiente Medellín mantuvo la propuesta que derivó en dos triunfos consecutivos frente a Once Caldas, en la Copa Colombia, y contra Envigado en la Liga. Sin embargo, Millonarios pegó en el final una victoria que duele en un equipo que busca la recuperación en la tabla. Al final del partido, Aldo Bobadilla resaltó la labor de su grupo y lamentó el resultado adverso obtenido como local.

“Este fue mi tercer partido que dirijo en el Medellín y para mí, fue el mejor. En una semana larga de trabajo, pudimos recuperar físicamente a los jugadores y trabajar en lo táctico. En el primer tiempo tuvimos la pelota, nos faltó profundidad, pero fuimos claros dominadores en el juego. Controlamos la pelota, Millonarios presionó bien, tuvieron un par de opciones y las concretaron. Evidentemente, me voy triste con la derrota, pero rescato el sacrificio de los jugadores y el esfuerzo que tuvieron en la cancha. Una lástima no haber conseguido al menos el empate, que nos hubiese servido para seguir sumando”, comentó Bobadilla.



Sobre las variantes realizadas como la salida de Diego Arias y Elvis Perlaza, para darle ingreso a Déinner Quiñones y Edwin Mosquera, el paraguayo explicó que “quisimos darle más juego al mediocampo, pese a que Diego Arias estaba jugando bien, mantuvimos a Andrés Ricaurte en su posición. El cambio de Elvis Perlaza se debía a que queríamos tener más hombres en la ofensiva, buscando el área rival. Con Edwin Mosquera teníamos más movilidad”.



En cuanto a los constantes pases hacia atrás que exasperaron a una parte de la afición, Aldo indicó que “es algo normal, siempre el inicio de juego parte de la zona defensiva, hay que comenzar a elaborar desde ahí. Si yo comienzo a dirigir en el fútbol colombiano y le estoy regalando constantemente la pelota al rival sería contraproducente, debo tomar precauciones y el equipo está teniendo la idea de juego, todavía hay dudas pero me voy contento por lo que se demostró. Entiendo a la gente que quería irse ganando, quiere jugar como jugamos los últimos quince minutos, pero hay que entender que Millonarios nos presionó bien”.



Sobre el planteamiento que tuvieron en la etapa complementaria, donde mostraron un mayor peso ofensivo, Bobadilla comentó que “Medellín obligó a Millonarios a meterse atrás, en el primer tiempo nos presionaron arriba y en el segundo, producto del desgaste pudimos hacerles poco más de 35 toques, desafortunadamente no nos sirvió para lograr el resultado. Tenemos que cambiar el ‘chip’, viajar a Ipiales a afrontar una semifinal e ir a buscar un buen resultado”.



Pensando en lo que le resta de la Liga, el DT guaraní precisó que “nosotros nos planteamos conseguir 28 o 29 puntos, teníamos 10 partidos y 30 puntos para conseguirlos. El partido de Envigado obtuvimos los primeros tres puntos, hoy no lastimosamente pudimos sumar. Nos quedan ocho partidos, de los cuales necesitamos conseguir 14 para poder clasificar, creemos que tenemos la capacidad para lograrlo y con lo que mostramos en estos partidos hay material para hacerlo”.



Finalmente, se refirió a la inconformidad de los hinchas y lo que viene el próximo miércoles contra Deportivo Pasto en la semifinal de ida de la Copa Colombia, Aldo expresó que “es entendible la impaciencia del hincha, porque en los últimos tiempos ha estado acostumbrado a pelear arriba, ser mínimo semifinalista del campeonato colombiano. Es normal que estén enojados, los entendemos y nos queda en seguir trabajando, no bajar los brazos y conseguir los resultados. Todavía nos quedan muchas cosas y ojalá podamos terminar clasificando a los ocho en la Liga y llegar a la final de la Copa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín