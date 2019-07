En Santa Fe aumenta otra preocupación: las lesiones no dan tregua

Santa Fe sigue preocupando cada vez más y lo futbolístico tampoco ayuda. El conjunto cardenal sigue sin poder ganar y enfrenta a Alianza Petrolera este domingo a las 5:30 p.m. en El Campín, ante su gente.



Sin embargo, varias lesiones vienen afectando al conjunto capitalino. Uno de ellos es la pieza clave, Fabián Sambueza, que tuvo que ser sustituido contra Nacional por un problema muscular.

Pero, no es de este semestre. Desde el inicio de año, el cuadro rojo ha sufrido con las lesiones y puede 'ayudar' al mal momento que pasa el equipo bogotano en su actualidad.



El año lo empezó con sus dos arqueros titulares lesionados: Robinson Zapata se rompió los ligamentos y Leandro Castellanos el talón de aquiles. Luego fue el turno para Omar Pérez, que también sufrió una rotura de ligamentos.



Juan David Valencia sigue lesionado y de hecho estuvo más tiempo con molestias que jugando. Muscularmente, el lateral ha tenido varios problemas y en este momento es duda para ser inscrito por esta razón.



Ahora, Luis Manuel Seijas también tuvo una rotura de ligamentos cruzados y se perderá lo que queda del año. Finalmente, fue el turno de Fabián Sambueza, uno de los grandes refuerzos del rojo podría tener un importante desgarro muscular y ser baja durante varios encuentros.

La actualidad de las lesiones:

Leandro Castellanos ya está recuperado y es el arquero titular.



'Rufay' sigue en duda para ser inscrito, pues aún no se ha recuperado de su operación.



Omar Pérez también sigue en duda. El jugador no se operó y se intenta recuperar sin intervención quirúrgica, sin embargo sigue estando en duda por su nivel y actualidad para ser inscrito.



Luis Manuel Seijas será una baja para Santa Fe y no podrá jugar en lo que queda del año.



Fabián Sambueza, aún no se confirma la gravedad de la lesión, pero podría estar por fuera aproximadamente dos meses.



Juan David Valencia sigue recuperándose y está en duda para ser inscrito.



Juan Daniel Roa tiene una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda y sigue recuperándose para debutar en este segundo semestre.